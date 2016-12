Mercenari americani coordonează şi conduc trupele guvernamentale în estul Ucrainei

Mercenari americani coordonează și conduc trupele guvernamentale în estul Ucrainei

Aproximativ 400 de mercenari de la o firmă americană operează în Ucraina alături de militarii și poliția ucrainene, în operațiunile împotriva separatiștilor proruși, scrie ziarul german Bild am Sonntag, citat de Mediafax.ro.Potrivit unor informații, care au la bază comunicații radio între centre de comandament ale armatei ruse, interceptate de către Agenția americană de supraveghere NSA și transmise serviciilor secrete germane BND, mercenarii americani coordonează și conduc operațiunile de gherilă împotriva separatiștilor proruși în zona enclavei Slaviansk.Acești 400 de mercenari lucrează pentru Academi, mai cunoscută sub fostul nume - Blackwater, o firmă de securitate care a fost privată de contractul cu armata americană în Irak, în urma unui atac armat comis asupra unor civili, în 2007, precizează Bild am Sonntag.Publicația precizează totodată că nu știe cine a încheiat contractul cu Academi.Bild am Sonntag scrie că Rusia a denunțat, în urmă cu câteva săptămâni, prezența unor mercenari americani alături de trupe guvernamentale ucrainene, o acuzație dezmințită la jumătatea lui martie de către Geoffrey Pyatt, ambasadorul american la Kiev.Publicația a dezvăluit săptămâna trecută că agenți CIA și FBI ajută Kievul să pună capăt rebeliunii din estul Ucrainei și să implementeze un dispozitiv de securitate eficient, dar fără să se angajeze în mod direct în confruntări.