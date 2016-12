Medvedev subliniază că Rusia nu acceptă ingerinţe în problemele sale interne

4

RUSIA -ESTE O MARE PUTERE

Iubitii mei,suntem in sarbatorile CRACIUNULUI-adica nasterea mantuitorului nostru ISUS HRISTOS,sarbatori pe care le petrecem cu datini si obiceiuri la fel ca poporul RUS si nu trebue sa uitam niciodata ca aceasta tara-IMPERIU-aeste cea mai puternica forta nucleara,atomica si neexpansionista si razboinica ,ca,imperialismul Anglo-American. Cred ca ajunge ca timp de 22 de ani impostorii si tradatorii din fruntea ROMANIEI zi si noapte iau blamat si ponegrit in tot felul si chipul posibil dupa metoda diversionismului american.,Rusii sunt vecinii nosti de peste 2000 de ani si nu americanii care de circa 250 de ani au aparut ca popor.Singurul K riminal al socialismului si comunismului este GORBACIOV si nu poporul rus Pe acest om insemnat trebue sal condamnam asa cum americanii l-au condamnat pe SADAM HUSEIM ., Fiind in sarbatorilr CRACIUNULUI sa iertam pe toti ticalosii sin tradatorii poporului nostru ROMAN,,!!!!!!!"LA MULTI ANI"