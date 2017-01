Mediul de afaceri este ignorat în campania electorală

„Actuala campanie electorală demonstrează că mediul de afaceri este ignorat. Constatăm că mulți dintre cei ce candidează sunt interesați doar de cum să mai dea un pachet în plus maselor de votanți, pensionarilor.” Fantezii electorale Afirmația îi aparține lui Mihai Dara-ban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, pe care l-am întrebat dacă instituția pe care o conduce a fost contactată de cei ce candidează la funcția de primar al Constanței, Medgidiei, Mangaliei și Cernavodei. Firesc ar fi ca ei să consulte acest organism în privința problemelor, cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri și să-și confrunte cu ele platformele - program. „Am aflat din mass-media ce doresc candidații pentru funcția de primar din principalele localități ale județului – a răspuns Daraban. Constat că este un război al proiectelor fantastice. Măcar de s-ar realiza 10% dintre ele. Ar ajunge județul Constanța foarte departe în topul economic al României.” Președintele Camerei consideră că viitorii primari vor avea o sarcină mult mai ușoară, pentru că Uniunea Europeană le-a deschis porțile finanțărilor. Ce le rămâne de făcut? „Să-și înființeze departamente de consultanță și proiectare pentru programele de finanțare existente – îi sfătuiește Daraban. Este nevoie de o soluție integrată. Este necesar să se creeze echipe de economiști, ingineri și arhitecți, care să identifice cele mai bune proiecte și să le elaboreze în conformitate cu axele de dezvoltare prioritare pentru care se dau finanțări.” Genocid rutier și năzdrăvănii fiscale Care sunt cele mai importante probleme ce ar trebui să figureze în programul electoral al candidaților la primăriile orășenești? „Toate municipiile reședință de județ se confruntă cu o criză a traficului rutier. În 20 de ani, nu s-a făcut mai nimic pentru fluidizarea lui, în condițiile în care parcul auto a crescut exploziv. Economia este mult mai avansată decât infrastructura rutieră care o deservește. Să luăm exemplul portului Constanța. Terminalul de containere are o creștere exponențială a traficului, dar atât calea rutieră, cât și cea feroviară nu reușesc să descarce rapid, către destinații, mărfurile intrate. În perioada sezonului estival, prin efectul combinat al traficului turistic cu cel de mărfuri se produce un adevărat… genocid stradal. Transportul rutier intră în colaps. Deocamdată nu am văzut la niciunul dintre candidați să propună reorganizarea rețelei stradale a Constanței” – afirmă șeful Camerei. Daraban susține că agenții economici așteaptă ofertele candidaților în privința taxelor și impozitelor locale. Ei speră ca fabuloasa taxă de protecție și toate celelalte năzdrăvănii fiscale din Constanța să dispară. Industrie sau mall-uri? „De la viitorul edil al Constanței așteptăm reducerea birocrației. Agentul economic care creează valoare adăugată trebuie protejat, susținut, în niciun caz sabotat. Constanța trebuie să încurajeze activitatea industrială și serviciile, adică sectoarele care aduc bani, producând valori noi. Este foarte simplu să creezi mall-uri, centre de cheltuit bani - spune Daraban. Populația trebuie să mai și câștige bani înainte de a-i toca la mall. Din păcate nu s-a făcut mai nimic în acest sens. Nu există nicio investiție green-field, nimic spectaculos în aceste domenii. Plantațiile de mall-uri din Constanța au dat de lucru doar vânzătorilor, barmanilor și ospătarilor. Viitorul primar trebuie să se gândească cum ar putea populația să obțină acele venituri care să-i permită să cheltuiască în mall-urile construite pe timpul lui Mazăre.” Criză în băncile școlii Viitorii primari vor trebui să răspundă, de asemenea, unei alte provocări a momentului „Constatăm că școala s-a îndepărtat de economia reală – afirmă președintele CCINA. Descentralizarea sistemului de învățământ este o soluție de rezolvare a acestui divorț. Primăriile sunt mult mai aproape de realitățile economiei locale decât Ministerul Învățământului. Ele pot identifica, împreună cu mediul de afaceri, cerințele de formare profesională. Nu va trece mult timp și administrațiile locale vor avea un cuvânt greu de spus în această privință. Cei ce candidează astăzi trebuie să aibă în vedere acest lucru. Ne confruntăm cu o criză de lucrători calificați în turism, în industria navală, în construcții și în multe alte domenii. Ce se va întâmpla mâine? Problema nu este doar a agenților economici, ci și a administrației locale. Cum poate fi soluționată ea, la Constanța, când între actuala administrație și mediul de afaceri se cască o adevărată prăpastie? Dovada o reprezintă birocrația de care se lovesc agenții economici la tot pasul, frecușul la care sunt supuși când solicită autorizații. Ce să mai vorbim de mulțimea taxelor și impozitelor. Vreau să aduc în atenția candidaților o problemă de viitor. Nevoile economiei vor duce, pe de o parte, la dezvoltarea învățământului profesional în orașele mari, iar pe de alta, la apariția unor fluxuri de elevi dinspre rural și micile orașe spre viitoarele centre de formare. Se prefigurează o nouă problemă: lipsa spațiilor de cazare. Aici vor trebui să se implice primările, deoarece nici instituțiile de învățământ, nici agenții economici nu se vor putea descurca în jungla imobiliară. Primăriile trebuie să participe la rezolvarea crizei forței de muncă chiar din momentul în care viitorii lucrători se află pe băncile școlii.” Cantitatea neglijabilă Nu există nicio lege care să oblige primarii în funcție sau candidații să consulte camerele de comerț și patronatele – spune Daraban. Din păcate, puterea centrală și cea locală nu văd în mediul de afaceri un partener de dialog. „Oamenii de afaceri, întreprinzătorii privați nu fac greve, nu ies în stradă și sunt un electorat restrâns. De aceea nu sunt întrebați, ascultați, când se stabilesc politicile economice, sociale, edilitare. Codul Muncii a ieșit în favoarea sindicatelor pentru că ele reprezintă un număr mai mare de voturi decât patronii.” Ieșiți la vot! În încheierea convorbirii, președintele Camerei de Comerț a adresat următorul mesaj electoratului: „Îndemnul meu este să se iasă masiv la vot. Nu se poate spune că oamenii nu au cu cine vota. În municipiul Constanța, ca de altfel în fiecare localitate a județului, există o listă bogată de candidaturi. Studiați, oameni buni, CV-urile candidaților! Faceți abstracție de notorietatea dobândită de unii dintre ei! Mulți dintre necunoscuții de astăzi sunt oameni care au realizat ceva în viață și care se vor dovedi foarte buni primari în viitor! Dați-le o șansă! Nu trebuie așteptat ca biologia să curețe clasa politică de elefanți!”