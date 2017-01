Medicii specialişti le refuză pacienţilor dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu

Medicii specialiști le refuză pacienților dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pacienții care au cancer în stadii terminale, dar și cei paralizați pot beneficia de îngrijiri la domiciliu. Condiția esențială este ca ei să aibă trimitere de la medicul specialist. În baza asigurării de sănătate, bolnavii au dreptul la 52 de zile de îngrijiri la domiciliu. Deși există fonduri suficiente pentru sistemul de îngrijiri la domiciliu, medicii specialiști nu fac recomandări pentru pacienții care au nevoie de astfel de servicii. În Constanța, doar două firme au obținut licența pentru îngrijiri medicale la domiciliu. Este vorba de SC Ilma Med SRL și SC Santa Vita 2003 SRL. Mihaela Daiconeasa, reprezentantul SC Ilma Med SRL, ne-a spus că, din păcate, în acest an, niciun medic specialist nu a făcut vreo trimitere în acest sens. „Am bătut la ușa medicilor specialiști, fără niciuna rezultat însă. Anul trecut am avut trei solicitări, însă anul acesta niciuna. Cred că la anul am să renunț. Oricum, prețurile decontate erau foarte mici. Spre exemplu, pentru o injecție făcută la domiciliu primeam 2 lei. Eu cumpăram injecția, spirtul și vata și mă mai costa și drumul”, ne-a spus Mihaela Diaconeasa. Nici cea de-a doua firmă nu a avut mai mult succes, așa cum ne-a spus Maria Bajdechi, reprezentantul societății SC Santa Vita 2003 SRL. „Am cabinetul într-o zonă unde locuiesc mulți bătrâni. Mi s-a spus să merg personal la medicii de la Terapie Intensivă și asta cred că am să fac”, ne-a mărturisit medicul. Pachetul de servicii medicale de bază pentru îngrijiri la domiciliu include de la măsurarea temperaturii până la efectuarea de manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare. Iată și câteva tarife: măsurarea temperaturii - 1,19 lei, administrarea medicamentelor intramuscular, subcutanat - 2,48 lei, recoltarea produselor biologice - 3,25 lei, spălătură vaginală 2,92 lei, îngrijirea plăgilor suprainfectate - 8,11 lei,aplicarea ploscăi - 3,25 lei.