Medicii de familie din ţară vor pune lacătul pe uşile cabinetelor

Potrivit Societății Naționale de Medicina Familiei, de la 1 aprilie

Medicii de familie din țară vor pune lacătul pe ușile cabinetelor

Contractul-cadru adoptat săptămâna trecută de Ministerul Sănătății i-a nemulțumit pe medicii de familie, care susțin că în redactarea prevederilor documentului nu s-a ținut cont de propunerilor lor. Sâmbătă, membrii Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) și ai Patronatului Național de profil s-au întrunit în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, prilej cu care au hotărât să nu semneze Contractul respectiv și nici normele metodologice de punere în aplicare, până când nu vor fi organizate dezbateri pe marginea lor. Cadrele medicale susțin că la întâlnirea comună cu reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care s-a desfășurat pe 16 februarie, se stabilise că vor exista întâlniri ulterioare, pentru discutarea fiecărui punct al Contractului; întrunirile însă nu au mai avut loc. Faptul i-a indignat pe medicii de familie, cu atât mai mult cu cât Contractul a fost promulgat. În urma discuțiilor de sâmbătă, medicii de familie au anunțat că își vor închide cabinetele, în semn de protest față de atitudinea autorităților centrale. „Am decis închi-derea tuturor cabinetelor de medicină de familie din țară, cu începere din data de 1 aprilie, pe termen nelimitat, până când va avea loc o negociere reală a Contractului-cadru și a normelor”, se menționează în comunicatul de presă al SNMF. Nemulțumirile medicilor de familie cu privire la Contractul - cadru sunt multiple. Pe de o parte, doctorii sunt supărați din cauza reducerii drastice a procentului alocat medicinii de familie din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Dacă în anii trecuți pentru sectorul respectiv se alocau 9%, în bugetul pe 2009 a fost prevăzut un procent de 5,4%. Toto-dată, nemulțumește și prevederea conform căreia medicii de familie trebuie să participe obligatoriu la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență sau la domiciliul pacienților, considerând-o „un demers de impunere a muncii forțate”. În plus, medicii nu sunt de acord cu penalizarea cabinetului de medicină de familie care are medic angajat, dacă depășește 23.000 puncte anual și cu impunerea unor sancțiuni dure pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Medicii constănțeni ar putea introduce sistemul co-plată În județul Constanța funcționează, în prezent, 400 de medici de familie, potrivit evidențelor Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, dintre care 180 în mediul rural, care vor hotărî până pe 1 aprilie dacă vor participa la acțiunea de protest. În februarie, medicii de familie con-stănțeni nu s-au grăbit să anunțe concedii iminente, ci propuneau demersuri pentru introducerea sistemului de co-plată. Mai exact, fiecare pacient să plătească, pentru o consultație, 10 lei. „Întâlnirea SNMF a avut loc ieri (n.r. sâmbătă, 28 martie) și nu au avut timp să ia o decizie. Oricum, pe noi nu ne-au anunțat în acest sens”, ne-a spus dr. Virgiliu Mihai, președintele Comisiei de Medicină de Familie, din cadrul Colegiului Medicilor Constanța. Nici reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța nu aveau informații cu privire la nemulțumirile medicilor de familie. Potrivit purtătorului de cu-vânt al CJAS Constanța, Lămâița Antohi, „niciun medic nu s-a prezentat la instituție pentru a reclama Contractul - cadru”. Cât privește prevederile potrivit cărora medicii de familie sunt obligați să asigure continuitatea asistenței medicale, inclusiv la domiciliul bolnavilor, Lămâița Antohi consideră că este în favoarea medicilor, căci „vor primi bani în plus pentru servicii”. Bazac îi invită pe medici la discuții La polul opus, ministrul Sănătății Ion Bazac consideră pripită decizia medicilor, ba chiar susține că propunerile medicilor au fost luate în seamă: „Refuzul de a semna Contractul-cadru e pripit și nefundamentat, întrucât normele metodologice nu sunt încă finalizate. Ministerul Sănătății a ținut cont de recomandările și observațiile medicilor de familie în redactarea Contractului, care conține principiile generale de desfășurare a activității de medicină primară”. De altfel, Bazac i-a invitat pe reprezentanții medicilor de familie să participe la discuții, săptămâna viitoare, privind stabilirea normelor metodologice.