Medici de familie suspectaţi că storc asiguraţii de taxe ilegale

Medici de familie suspectați că storc asigurații de taxe ilegale

Dacă se eliberează chitanțe pentru serviciile respective, iar tarifele sunt afișate la vedere, la cabinetele medicilor de familie, nu este vorba despre un abuz – ne asigură reprezentanta CJAS Constanța. „Tare mult aș vrea ca dumneavoastră să mă lămuriți în următoarele chestiuni: de ce unii medici de familie din orașul nostru pretind anumite sume de bani, chiar dacă taie chitanțe, pentru următoarele: - adeverință pentru Casa de Pensii, pentru solicitarea unui bilet de tratament în cazul pensionarilor - adeverință pentru elevi la începerea anului școlar, pentru a face sport în cadrul școlii la care învață - adeverință pentru înscrierea la facultate. Costul acestor adeverințe îl stabilesc medicii și este cuprins între 10 și 15 lei. Din informațiile mele sunt destul de puțini medici de familie în orașul nostru care pretind aceste sume. Din această cauză eu nu sunt lămurit dacă este legal sau nu să se ceară bani pentru aceste adeverințe” - Marin Ciobanu, din Constanța. „Când am fost la medicul de familie să-mi iau certificatul prenupțial m-am făcut de râs pentru că n-am avut la mine bani să plătesc o taxă, și încă una destul de piperată, de 40 lei. A fost nevoie să vină viitoarea mea soție să dea banii, pentru care n-am primit nici măcar chitanță. , mi-a spus asistenta respectivă și, pe moment, n-am înțeles de ce trebuia neapărat să se scuze. Abia acasă m-am gândit că acești bani poate mi-au fost luați cu japca, altfel n-ar fi avut nici un rost ca asistenta să-și pună cenușă-n cap. Mă puteți lămuri dumneavoastră dacă s-a procedat corect? În fond, și eu, și soția mea suntem asigurați și plătim, slavă Domnului, destule taxe pentru sănătate!” - G. Dimitriu, din Constanța. Chitanțe și tarife afișate la vedere Lămâița Antochi, purtător de cuvânt al Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate, consideră că este posibil ca astfel de suspiciuni să fie alimentate de faptul că nu toți medicii de familie percep taxe pentru serviciile enumerate de cititorii noștri. Dar asta nu înseamnă că aceia care solicită anumite taxe pentru diverse adeverințe fac un abuz. Atâta vreme cât se eliberează chitanță asiguratului respectiv, iar tarifele percepute pentru anumite servicii sunt afișate, la vedere, la cabinetul medicului de familie, pentru ca asigurații să știe cum stau lucrurile, nu este vorba despre o încălcare a legii. Dacă, în schimb, primesc chitanță, însă tarifele nu sunt afișate la vedere, la cabinetele medicilor de familie, asigurații sunt rugați să formuleze reclamații către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, pentru a se verifica dacă este sau nu vorba despre un abuz al cadrului medical respectiv. Controale periodice ale CJAS Reprezentanta CJAS Constanța ne-a asigurat că instituția efectuează permanent controale la cabinetele medicilor de familie, atât tematice, cât și în urma reclamațiilor primite de la asigurați: „Și acum se fac verificări la medicii de familie. Rugămintea noastră este ca, atunci când un asigurat are anumite suspiciuni sau chiar este pus în fața unui abuz al unui cadru medical, să vină cu încredere și să reclame la CJAS, pentru că astfel de inițiative sunt în beneficiul tuturor asiguraților, dar și al creșterii calității actului medical. Este adevărat că mai primim și reclamații neîntemeiate, însă multe dintre ele s-au confirmat în urma verificărilor realizate de către echipele noastre de control”. Dacă se întâmplă ca un medic de familie să fie depistat că încalcă prevederile contractului pe care îl are cu CJAS, el suportă sancțiuni, în funcție de abuzul pe care l-a săvârșit, riscând chiar rezilierea contractului.