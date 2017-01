Medicamentele de import lipsesc din farmaciile constănţene

Medicamentele de import lipsesc din farmaciile constănțene

Ştire online publicată Marţi, 20 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai multe farmacii constănțene și-au epuizat stocurile de medicamente de import, iar distribuitorii așteaptă ca Ministerul Sănătății să negocieze noile prețuri în funcție de cursul valutar al euro, pentru a-și onora comenzile, informează NewsIn. Unele unități farmaceutice aveau stocuri de medicamente din decembrie, dar au fost epuizate. „Criza de medicamente începe să se simtă pentru că stocurile au fost epuizate. Am făcut comenzi de o săptămână la distribuitori, dar nu au sosit nici până acum”, a decla-rat Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța. Vasile Rizea a precizat că distribuitorii așteaptă ca noua conducere a Ministerului Sănătății să clarifice situația: „Am înțeles că sunt unii distribuitori care le țin în vamă până se stabilește prețul. Depinde de noul ministru să negocieze. Nimeni nu ar putea să cumpere la 4,2 lei pe euro și să vândă în pierdere”. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, criza medicamentelor de import nu se resimte întrucât au fost făcute din timp comenzile necesare și nu au fost probleme din partea furnizorilor. „Noi am făcut un stoc tampon pentru două-trei săptămâni, iar comenzile lansate au fost onorate. Distribuitorii ne-au anunțat că situația s-ar putea agrava, dar am achiziționat medicamentele necesare pentru a preveni o eventuală criză”, a declarat dr. Bogdan Câmpineanu, directorul medical al spitalului.