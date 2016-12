McDonald's renunţă la colaborarea cu Heinz

McDonald's renunță la colaborarea cu Heinz

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

McDonald's va renunța la colaborarea pe care o are de peste 40 de ani Heinz, cel mai mare producător de ketchup din lume.Măsura înseamnă că toate restaurantele McDonald's din lume vor renunța să mai servească ketchup Heinz alături de produselele companiei, scrie Huffington Post, citat de Mediafax.ro."Apreciem relația pe care am menținut-o cu Heinz mai bine de 40 de ani. Ca urmare a recentelor schimbări de management de la Heinz, am luat decizia de a ne transfera afacerea către alți furnizori. McDonald's și Heinz vor colabora pentru a asigura o tranziție cât mai bună și suntem siguri că acest lucru nu va avea impact asupra clienților și asupra produselor McDonald's", a informat lanțul de restaurante fast-food.Există zvonuri conform cărora despărțirea este urmarea numirii lui Bernardo Hees în funcția de CEO Heinz. Anterior, Hees a fost CEO la rivalul principal al McDonald's, Burger King.Reprezentanții McDonald's au refuzat să spună ce companie va furniza ketchup pentru produsele sale pe viitor.