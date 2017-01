Mazăre trece cu şoseaua de coastă peste colibele pescarilor

Mazăre trece cu șoseaua de coastă peste colibele pescarilor

Micuțul port pescăresc de la intrarea în stațiunea Mamaia (lângă căminele studențești) are o tradiție în Constanța de aproape un secol. Încă de pe vremea Regelui Mihai, spun bătrânii, zeci de pescari și-au făcut colibe aici, pe malul apei, de unde ieșeau pe mare în fiecare dimineață. Anii au trecut, iar cele mai multe colibe pescărești au trecut din tată în fiu, până în zilele noastre. Când se pare că soarta lor a ajuns la final. Peste o sută de pescari sunt foc și pară pe Primăria Constanța, care i-a anunțat că vrea să le dărâme colibele. Fără prea multe explicații, reprezentanții Corpului de Control al municipalității le-au cerut să-și desființeze construcțiile pentru că pe aici va trece șoseaua de coastă. În total, sunt 90 de colibe pescărești și 138 de pescari care își fac veacul aici. Portul pescăresc, tradiție de zeci de ani „Acest punct pescăresc este aici de zeci de ani. Bătrânii își amintesc că veneau aici încă de pe vremea Regelui Mihai. Nu s-a legat nimeni, niciodată, de noi, până acum câteva săptămâni”, povestește Daniel Roșu, care este și președintele Asociației Pescarilor de la Marea Neagră. Pescarii spun că, înainte de Paște, au venit doi inspectori ai Primăriei Constanța, printre care și șeful Corpului de Control, Ionuț Pripiș, care le-au spus direct că trebuie să-și dărâme barăcile. „Când au venit, imediat am strâns toți oamenii. Ne-au spus că ne dau un termen de 30 de zile ca să demolăm toate barăcile. Au plecat și s-au întors cu două zile înainte de Paști, spunându-ne din nou că trebuie să demolăm colibele pentru că pe aici va trece șoseaua de coastă. Atunci le-am cerut să vină cu un plan, cu un proiect, să ne arate și nouă exact pe unde va trece șoseaua asta. Ne-au adus la scurt timp un plan, fără coordonate, fără nicio ștampilă, nimic. Era desenat un drum care trece, într-adevăr, pe lângă barăcile noastre”, ne-a declarat Daniel Roșu. „Vor să construiască vile” Pescarii sunt însă convinși că acel drum nu are cum să fie șoseaua de coastă, ci este doar o „strategie a primăriei pentru a face vile pe bucata asta de plajă”. „În primul rând, nu au cum să construiască șoseaua de coastă pe aici pentru că încalcă Ordonanța Guvernului 202/2002 și Legea 280/2003 privind gospodărirea integrală a zonei costiere (n.r. - legea nu permite construirea de șosele în apropierea țărmului mării și protejează construcțiile pescărești). Și chiar dacă ar putea legal să o facă, șoseaua nu ar trece pe aici, fiindcă sunt blocuri. Nu au cum să construiască ditamai șoseaua de coastă prin blocurile astea. Șoseaua va fi construită pe piloni și va trece pe acolo, prin apă”, ne arată cu degetul Virgil Coarnă, și el un pescar supărat. Un alt pescar are informații diferite despre traseul rivierei Tomisului, însă nici în planurile lui drumul nu trece prin colibele lor. „Șoseaua trece pe aici, pe sus, ca să iasă în bd-ul Mamaia. Aici, vor să ne facă să plecăm, ca să construiască vile”, este părerea lui. Somați să-și demoleze barăcile Miercuri, inspectorii primăriei au făcut o nouă vizită în portul pescăresc. Nu au venit cu mâna goală, ci au adus și somațiile de demolare. Cine nu a vrut să le semneze, le-a primit acasă, lipite pe ușă. „Ieri (n.r. - miercuri) au venit din nou și au adus somațiile de desființare, dar oamenii nu le-au primit. Au umblat apoi din casă în casă, iar de dimineață le-am găsit lipite pe ușă. Până acum nu au primit somații decât șase persoane, dar suntem siguri că suntem vizați toți”, a adăugat Daniel Roșu. Pe malul mării, în zona Pescărie, sunt construite 90 de colibe și activează în jur de 140 de pescari, care dețin și 47 de bărci. Oamenii spun că sunt de acord să-și renoveze barăcile, să le schimbe, pentru a arăta toate la fel, însă cer autorităților locale să le concesioneze terenul pentru a avea siguranța că investițiile lor nu vor fi demolate peste timp. Alți pescari acuză Pimăria că vrea să le dărâme colibele „cu japca” pentru a oferi apoi aceste terenuri clientelei, „ca să-și construiască toți șmecherii vile și blocuri”. Mulți se arată dispuși să-și mute barăcile, însă pentru a face asta ei cer Primăriei să le găsească un loc de unde să nu-i mai deranjeze nimeni. Investiția va fi realizată De partea cealaltă, reprezentanții Primăriei Constanța spun că peste casele pescarilor va trece șoseaua de coastă. Viceprimarul Decebal Făgădău susține că înțelege nemulțumirile pescarilor, însă terenul aparține Primăriei, iar municipalitatea face ce vrea cu el. „În zona aceea urmează să se realizeze șoseaua de coastă. Înainte de a face proiectul, am analizat situația juridică a acestor terenuri, care aparțin primăriei. Pescarii nu au niciun act pe terenuri și nici pe construcții. Așadar, noi nu facem altceva decât să realizăm o investiție de interes public, șoseaua de coastă, pe terenul Primăriei”, a declarat Făgădău. De asemenea, viceprimarul le-a recomandat pescarilor să se unească și să vină cu o propunere sau cu o solicitare pentru a găsi o altă locație pentru un port pescăresc. Până una alta, în scurt timp, colibele pescărești vor fi demolate pentru a face loc șoselei de coastă.