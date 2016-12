Matteo Renzi ameninţă că Italia va bloca bugetul UE pentru că se simte abandonată în criza migranţilor

Matteo Renzi amenință că Italia va bloca bugetul UE pentru că se simte abandonată în criza migranților

Seful Guvernului italian, Matteo Renzi, a amenintat marti ca va bloca bugetul UE, din cauza afluxului important de imigranti din Peninsula, care se simte abandonata de unii parteneri europeni, relateaza AFP, citata de News.ro."Noi dam 20 de miliarde de euro Europei, care ne restituie 12, daca Ungaria, Cehia si Slovacia ne fac morala in ceea ce priveste imigrantii, atunci permiteti ca Italia sa spuna 'mecanismul nu mai functioneaza'", a avertizat el in cursul unei emisiuni difuzate de postul public de televiziune RAI1.Intrebat daca acest lucru inseamna ca Italia este dispusa sa isi foloseasca dreptul de veto asupra bugetului comunitar, el a raspuns"Da, cu siguranta", fara a oferi alte detalii. Renzi a criticat tarile UE care refuza sa primeasca migranti pe teritoriile respective."Daca tu construiesti ziduri impotriva imigrantilor, poti uita de banii italieni. Daca imigrantii nu trec, nici banii nu vor mai trece", a adaugat el.Aproape 155.000 de migranti au debarcat anul acesta in Italia. Tara trebuie sa cazeze miile de oameni ajunsi numai in ultimele zile, in conditiile in care capacitatea ei de primire este deja depasita.In prezent, Roma gazduieste 168.000 de migranti, fata de 103.000 la sfarsitul lui 2015.