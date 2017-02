Materie de studiu în Germania! Nemţii ne dau exemplu la capitolul corupţie

Materie de studiu în Germania! Nemții ne dau exemplu la capitolul corupție

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Protestele cauzate de corupția din România au ajuns material didactic în Germania. Acest lucru s-a întâmplat la postul de televiziune ZDF, care le-a explicat copiilor ce înseamnă corupția, totul cu ajutorul imaginilor din țara noastră. Un alt canal public, ARD, a vorbit cu protestatarii din Piața Victoriei și a mers și prin spitale pentru a filma condițiile de acolo.Concret, postul de televiziune ZDF le-a explicat copiilor germani de ce sute de mii de oameni protestează în stradă de peste două săptămâni. Iar materialul s-a transformat într-o lecție despre apărarea valorilor democratice și dezvoltarea spiritului civic la copii.În emisiune, ziariștii germani explică astfel corupția: în România, mulți oameni cer să li se plătească bani în plus pentru lucruri pentru care nu este voie să ceri bani în plus. Sunt dați ca exemplu doctori, polițiști sau judecători. Mai departe, jurnaliștii spun că mulți români demonstrează la ora actuală împotriva corupției de acest fel, sperând ca miracolul de a avea o țară condusă de oameni corecți să se întâmple cât mai repede.v v vCelălalt canal public de televiziune din Germania, ARD, a realizat un material de aproape cinci minute, la București. Ziariștii nemți au discutat cu protestatarii din Piața Victoriei, care le-au povestit că au ieșit în stradă din cauza corupției generalizate, împotriva căreia trebuie să se ia măsuri urgente.Mai mult, emisiunea dă drept exemplu situația spitalelor din țara noastră, în general, și mai ales cazul managerului Florin Secureanu, de la Spitalul Malaxa, în special, care a scos bani din bugetul unității medicale, în interes personal, în baza unor facturi fictive, înjurându-i și amenințându-i pe angajații care erau practic obligați să țină o contabilitate dublă. Așadar, au fost făcute mii de retrageri cash din bugetul unității medicale, sub formă de plăți către o firmă dizolvată de instanță în iunie 2015.