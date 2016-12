Măştile lui Kim Jong-Un: De la tătucul poporului, la şeful de război

Măștile lui Kim Jong-Un: De la tătucul poporului, la șeful de război

Miercuri, 10 Aprilie 2013

De la tătucul poporului, la șeful de război sfidându-l pe Goliat, propaganda nord-coreeană l-a transformat pe tânărul conducătorKim Jong-Un, după placul supralicitării belicoase a regimului față de Seul și Washington, scrie agenția France Presse.În ultimele săptămâni, presa fidelă regimului de la Phenian a schimbat reprezentările comune ale „liderului suprem” cu intenția manifestă de a „înăspri” imaginea acestui bărbat cu față de copil și umblet greoi. Imediat după preluarea puterii, după moartea tatălui său Kim Jong-Il, la sfârșitul lui 2011, tânărul Kim Jong-Un a fost pus în scenă din plin, într-un cadru militar, în compania ofițerilor de rang înalt, rigizi și gravi în uniformele lor.Scopul este, potrivit AFP, să transmită lumii asigurarea unei tranziții reușite, a loialității forțelor armate față de noul om-forte, neexperimentat, de doar 30 de ani. În fapt: continuitatea politicii militariste din tată în fiu.„Înconjurat de cei mai înalți responsabili militari, tânărul Kim câștigă, probabil, un anumit grad de credibilitate, fără să fi activat măcar în armată”, remarcă analistul Katy Oh, de la Institute for Defence Analyses din Alexandria (Virginia, SUA).Însă, de la jumătatea anului 2012, tonul s-a schimbat. Fotografiile lui Kim-soldat nu dispar, dar sunt mai rare, iar un chip de bărbat bun, surâzător, paternalist apare de sub trăsăturile de războinic. Ca și înaintea lui, bunicul său, Kim Il-Sung, fondatorul regimului în 1948, apoi tatăl său, Kim, împarte sfaturi de bună planificare în ferme, ateliere, transmite mesajul unui viitor radios al Republicii democratice populare în școli.Mai extrovertit decât tatăl său, în public, noul conducător se amuză deschis, se simte bine la biroul său și chiar se afișează într-un parc de distracții - în timp ce milioane de nord-coreeni suferă de foame, potrivit ONU și ONG-urilor prezente în această țară.Iar apoi, pe ici pe colo, presa de stat „distilează” imagini cu soția acestuia, o tânără elegantă care aduce o tușă de modernitate unei țări închise și ruinate, unde totul lipsește.În lucrarea sa „The Cleanest Race”, B.R. Mayers, expert în propaganda nord-coreeană, arată că regimul din Coreea de Nord apără o ideologie bazată pe rasă, împrumutând nord-coreenilor virtuți morale mai ridicate decât ale străinilor, dar nu fizice, obligându-i astfel să se plaseze sub protecția liderului lor.Noua inflexiune a imaginii apare de la sfârșitul lui 2012, cu lansarea reușită a unei rachete în decembrie, apoi cu un al treilea test nuclear, în februarie.Kim-soldatul este omniprezent, inspectând tranșeele, bateriile de artilerie din insulele de la frontiera maritimă, înfruntând fără să clipească vântul și ploaia.