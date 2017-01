Standarde înalte impuse de angajatori:

Masteratele devin obligatorii

Pentru a putea accede la o funcție mai înaltă într-o companie, studenții vor trebui să aibă trecut în CV masteratul absolvit. Cel puțin așa consideră prof. Ion Roșca, rectorul Academiei de științe Economice Bucureși (ASE). Studiile post universitare impuse de angajatori nu sunt cerințe noi, ci s-au transformat într-o condiție abia în ultimii ani. Conform unor date ale Institutului Național de Statistică, mai mult de jumătate dintre managerii români nu au diplome de masterat. Ponderea acestora are însă toate șansele să crească în condițiile în care, conform unor studii ale Fundației Soros, peste 90 la sută dintre studenții facultăților de stat intenționează să urmeze cursuri post-universitare. „Piața forței de muncă din România nu va accepta să angajeze absolvenții de facultăți în regim Bologna, care prevede, printre altele, cursuri de trei ani pentru facultăți, asta și din cauză că ar putea confunda aceste facultăți cu colegiile de trei ani care au funcționat până acum. Masteratul va deveni obligatoriu pentru studenții care aspiră la mai mult decât o funcție de execuție. În doi-trei ani, cei care și-au finalizat studiile universitare înainte de adoptarea prevederilor de la Bologna și nu au mai urmat cursuri de masterat vor fi categoric dezavantajați, deși acum 7-8 ani puțini se gândeau la studii postunversitare”, a spus rectorul ASE, prof. Ion Roșca. Unul dintre avantajele implementării în sistemul universitar românesc a procesului de la Bologna este recunoașterea internațională a studiilor. Astfel, diplomele de masterat emise în România sunt valabile și pe piața muncii din afara țării. Cele mai căutate masterate sunt cele din domeniile bussiness și Masters of Business Administration (MBA). Acesta din urmă reprezintă o diplomă în domeniul afacerilor, considerat un factor important în consolidarea unei cariere de success. În multe dintre companiile și corporațiile celebre, o diplomă MBA este chiar un element cheie în evaluarea candidaților pe o poziție superioară sau la avansarea ierarhică. La Constanța, masterul costă de la 1250 lei până la 3.300 lei Universitatea „Ovidius” are în plan, pentru anul universitar 2008-2009, să scoată la bătaie 767 de masterate fără taxă și 2.325 de locuri cu taxă. Din totalul de 3.092 de masterate, Facultatea de Drept și Științe Administrative având cea mai generoasă ofertă, de 77 de locuri fără taxă și 700 cu taxă. Taxele sunt la fel de consistente ca și oferta, variind între 1.250 lei masterul pe domeniul Inginerie Civilă, Facultatea de Construcții, și 3.300 lei masteratul în colaborare cu Universitatea Lille 2, Franța, în cadrul Facultății de Drept și științe Administrative. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” scoate la concurs 350 de locuri de masterat, cu taxă, pe domeniul Inginerie Navală și Navigație. Cele mai multe locuri, respectiv 100, au fost alocate specializării Management și marketing în transporturi, porturi, zone libere și burse. La Universitatea Maritimă Constanța, s-a stabilit ca locurile pentru masterat să fie în număr de 50 (conform Legii Învățământului nr. 84/1995, pentru masteratele existente in universitate), și încă 50 de locuri (conform Legii Învățământului nr. 288/2004), pentru masteratele organizate conform procesului Bologna). Valoarea taxelor de masterat variază între 1.700 și 2.100 lei, pentru cele trei semestre de studiu. Rectorii sunt nemulțumiți de procedura de evaluare a masteratelor Rectorii universităților din România, reuniți la Conferința Națională a Rectorilor, sunt de părere că actualul mod de evaluare a masteratelor este ineficient, restrictiv și costisitor. Totodată, rectorul Academiei de Studii Economice din București, profesorul Ion Roșca, a tras un semnal de alarmă asupra subfinanțării masteratelor. „Masteratele ar trebui finanțate la un nivel decent, pentru că alfel pierdem studenții, care preferă să plece la universități străine, unde se oferă burse mari și tot felul de facilități”, a arătat acesta. Soluția oferită de reprezentantul Ministerului Educației, secretarul de stat Dumitru Miron, este introducerea și reglementarea creditelor transferabile, care ar putea rezolva această problemă, prin asigurarea mobilității universitare.