"Viața mea s-a terminat"

Mărturia cutremurătoare a unei românce exploatate sexual în Spania

Ştire online publicată Luni, 09 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prostituția a cunoscut o dezvoltare importantă în Spania, pe fondul crizei economice, condamnând la sclavie numeroase femei, între care și românce, un exemplu în acest sens fiind orășelul La Jonquera, unde turismul sexual a devenit principala afacere, comentează The New York Times, în ediția online. Deși se aștepta la un loc de muncă într-un hotel, atunci când a ajuns din România, în urmă cu două luni, Valentina a aflat de la bărbatul care a adus-o în Spania și pe care îl considera iubitul ei că va munci pe marginea drumului, ca prostituată. Acesta a amenințat-o că o va bate și îi va ucide copiii dacă nu se va supune. „Pentru mine, viața s-a terminat”, a declarat ea, cu fața în lacrimi. „Nu voi uita niciodată că am făcut așa ceva”, a adăugat femeia. La Jonquera, situat la granița cu Franța, era odinioară un oraș liniștit, unde șoferii de camion se odihneau și unde francezii veneau să cumpere obiecte de lut pictate de mână și produse din piele. În prezent însă, prostituția este principala afacere aici, la fel ca și în restul Spaniei, unde este în general legală. În timp ce restul economiei Spaniei se luptă cu criza, experții susțin că prostituția cunoaște o mare dezvoltare atât în orașele mici, cât și în cele mari. Poliția a salvat recent o tânără româncă în vârstă de 19 ani căreia traficanții îi tatuaseră pe încheietura mâinii un cod de bare și suma pe care aceasta le-o datora: 2.500 de dolari. În trecut, clienții erau bărbați de vârstă mijlocie, dar în prezent a crescut numărul tinerilor. „Tinerii obișnuiau să meargă în discoteci”, a declarat Francina Vila y Valls, consilier în Barcelona pentru femei și drepturi civile. „Dar acum merg în bordeluri. Este doar o altă formă de distracție pentru ei”, a adăugat ea. Potrivit raportului pe 2010 privind traficul de persoane al Departamentului american de Stat, între 200.000 și 400.000 de femei lucrează ca prostituate în Spania, 90 la sută dintre ele fiind victime ale traficanților. Oficialii din cadrul poliției spaniole și militanții pentru drepturile omului susțin însă că numărul victimelor este în creștere. Mii de femei sunt forțate să muncească, adeseori pe salarii și mai mici decât în trecut, din cauza crizei economice, peste tot, de la cluburi mondene și apartamente private din complexe industriale până la drumuri de țară.