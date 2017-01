Mărţişorul tradiţional reînvie la Galeriile Amfora

Mărțișorul tradițional reînvie la Galeriile Amfora

Ieri, la Galeriile Amfora s-a deschis o interesantă expoziție de mărțișoare executate de elevi din județul Constanța. Evenimentul este organizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și se intitulează, sugestiv, „Povestea mărțișorului”. După cum sugerează și numele expoziției, scopul acțiunii este nu doar acela de a aduce în fața publicului o nouă dovadă a imaginației copiilor, ci și acela de a oferi o ocazie vizitatorului să afle câte ceva din istoria, în bună parte uitată, a tradițiilor populare românești. În timp ce simezele Galeriei vor fi acoperite de mărțișoarele copiilor, pe stâlpul din mijlocul sălii este prezentată povestea acestui frumos obicei. Expoziția a fost vernisată la ora 12, cu un spectacol susținut de elevi. „Avem copii din majoritatea școlilor expozante și unii dintre ei s-au hotărât să ne încânte și cu manifestări specifice evenimentului. Intrăm în primăvară, în bucuria revenirii la viață, și obiceiurile din calendarul popular, începând de acum, sunt fabuloase”, a declarat prof. Crina Popescu, referent în cadrul CJCPCT. La această acțiune participă mai multe școli din județ și din municipiu: Școala numărul 2 din Murfatlar, copii de la Cercul de artă plastică al Casei de Cultură a orașului Murfatlar, Școala cu clasele I - VIII din Mircea Vodă. „Acolo materialele specifice sunt la ele acasă”, spune Popescu. De asemenea, Școala din Saligny, Școala din Satul Nou și Școala Gala Galaction din Mangalia, nr. 5 care „aduc mărțișoare expuse pe plasă făcută din noduri tradițional românești”. Din municipiul Constanța participă elevi ai Liceului Mihai Eminescu, ai Școlii nr. 3 din Constanța, Ciprian Porumbescu, ai Școlii nr. 23, Constantin Brâncoveanu și ai Școlii nr. 8. Având în vedere comercializarea mărțișorului, astfel de inițiative devin salutare pentru a conștientiza publicul de ceea ce se pierde sub avalanșa kitschului. Dobrogea însăși are frumoase obiceiuri populare autohtone, puțin cunoscute. „După părerea marilor etnografi, mărțișorul este un obicei tradițional românesc. Se pare că a migrat de la noi la popoarele vecine. Inițial era vorba de un șnur de lână alb și negru. Conform tradiției populare românești, mărțișorul protejează de boli. La noi în Dobrogea este purtat până la sosirea berzelor, deci până târziu, și se aruncă peste tufe și arbuști care înfloresc în perioada respectivă. Aruncând mărțișorul care mă apără de boală peste o tufă care este deja înflorită, peste an și eu voi înflori și voi avea o sănătate robustă”. Indiferent că mărțișorul tradițional ne apără de boli sau nu, cu siguranță inițiativele prin care se promovează arta tradițională au darul de a mai însănătoși puțin simțul nostru estetic.