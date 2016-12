Marius Nae se însoară cu fata actorului Mircea Diaconu

Salvarea de la retrogradare ar fi cel mai frumos cadou de nuntă pentru trei dintre jucătorii Farului, care își pun pirostriile în această vară, la puțin timp după încheierea campionatului. Au decis să facă pasul cel mare în viață fundașul stânga Laurențiu Florea, mijlocașul Marius Nae și fundașul dreapta Răzvan Farmache. Cel mai grăbit va fi Laurențiu Florea (27 ani), care va spune un „Da!“ hotărât peste o lună, pe 17 mai, oficializând o relație care durează de opt ani. Aleasa inimii lui „Florică“ este Ionela Bonea (24 ani), o frumoasă învățătoare din Medgidia, orașul natal al fotbalistului Farului. „Și-au jurat că lor nu li se va întâmpla. Și totuși, Ionela și Laurențiu se căsătoresc, spre marea bucurie a părinților. Zvonul care circulă e adevărat: tinerii și-au găsit și nașii“, stă scris în invitația de nuntă a celor doi. Cununia religioasă se va oficia la ora 18,30, la Biserica „Sf. Mare Mucenic Mina” din Parcul Tăbăcărie, iar petrecerea, la care vor participa în jur de 330 de nuntași, va avea loc, de la ora 20, la Restaurantul „Melody“ din Mamaia. „Ne iubim foarte mult și ne dorim ca toată viața să fim la fel de fericiți ca acum”, a declarat Laurențiu, pentru „Cuget Liber“. Nașii tinerei perechi vor fi Geanina și Cristian Bardu, fotbalist la Liga a III-a, la CS Năvodari, bun prieten cu Laurențiu, cei doi jucând la Medgidia, atât la juniori, cât și la seniori. Au firmă de confecții Pe 25 mai, îi vine rândul și lui Marius Nae (27 ani) să-și pună pirostriile. De patru ani, omul meciului cu FC Vaslui trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ana Diaconu (26 ani), nimeni alta decât fata cunoscutului actor Mircea Diaconu. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov. Ana a lucrat o perioadă ca reporter sportiv la TVR, iar în prezent este directorul firmei pe care a înființat-o cu Marius, „Lohn“, o firmă de confecții. Nași vor fi fostul fotbalist al Astrei (unde l-a avut antrenor pe Ion Marin) Adrian Săndulescu și soția sa. „Nu am știut de la început că Mircea Diaconu este tatăl ei. La un moment dat, am întrebat-o: «E vreo legătură între numele tău și celebrul actor?». «Da, este tatăl meu», mi-a răspuns Ana. Viitorul meu socru este un om extraordinar. Ne înțelegem perfect. Meseriile noas-tre și seamănă între ele, în sensul că suntem plecați mult timp de acasă, eu în cantonamente, dânsul în turnee“, ne-a spus Marius. În urmă cu peste un an, Marius și Ana au înființat firma „Lohn“, care are 68 de angajați la București și 42 la Giurgiu. Afacerea, profitabilă, este una de familie, fiind implicată și mama lui Marius, care are cunoștințe solide în domeniu, căci vine din branșa confecțiilor. Următorul pas al familiei Nae va fi ridicarea unei clădiri pentru firmă, în apropiere de București. Luni, în ziua de pauză de la Farul, Nae și Laurențiu Florea au avut timp berechet să vorbească des-pre nunțile lor, la Enisala, unde au fost la pescuit. „Trofeul”, un crap de 5 kg, i-a revenit lui „Florică”. Faristă convinsă Răzvan Farmache (30 de ani în luna noiembrie) se însoară pe 15 iunie. Viitorea sa soție se numește Denisa, are 24 de ani și lucrează în București, la „Porsche România“. Tot în capitală va avea loc și nunta, la restaurantul „Turabo Grand Ballroom“. Răzvan și Denisa sunt împreună de șase ani, timp în care tânăra a devenit o mare microbistă. „Ține, bineînțeles, cu Farul. Când are timp, se uită la meciuri la televizor sau vine la stadion“, a spus jucătorul, pentru „Cuget Liber“.