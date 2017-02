Marine Le Pen își lansează programul electoral pentru prezidențiale

Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, și-a lansat sâmbătă campania electorală pentru prezidențiale cu un program de guvernare care conține 144 de propuneri, printre care renunțarea la moneda euro și un referendum cu privire la ieșirea din Uniunea Europeană, scrie Reuters."Scopul acestui program este să îi redăm Franței libertatea și să îi redăm vocea poporului său", a spus Le Pen în discursul său.Printre principalele propuneri din manifestul electoral al lui Le Pen se află și un posibil "Frexit". În viziunea Frontului Național, tratatul UE ar trebui renegociat, nu ar trebui să mai existe moneda unică, nici uniunea vamală și nici reguli de contribuție la bugetul comunitar sau legislația europeană să aibă întâietate în fața legislației locale. Dacă țările membre UE nu sunt de acord cu aceste propuneri, Marine Le Pen își dorește declanșarea unui referendum cu privire la statutul de membru în UE la șase luni după alegeri, în cazul în care devine președinte.Programul nu oferă detalii prea multe în ceea ce privește renunțarea la moneda europeană unică, însă un oficial al FN, citat de Reuters, spune că va merge în paralel cu re-denominarea stocului datoriei în noua monedă și dreptului guvernului de a ordona băncii naționale să îi cumpere obligațiunile. De asemenea, programul prevede o cooperare lejeră care ar șine sub control fluctuațiile ratelor schimbului.Marine Le Pen promite și scăderea impozitelor pe venit și pentru întreprinderile mici și mijlocii, vrea să scadă vârsta de pensionare la 60 de ani de la 62 în prezent, să dea alocații pentru copii indiferent de veniturile părinților, să reducă prețul utilităților și să mențină săptămâna de lucru de 53 de ore.De asemenea, numai cetățenii francezi ar avea dreptul la educație gratuită, iar firmele care angajează străini ar fi nevoite să plătească o taxă de 10% din salariile lor.Programul FN mai prevede angajarea a 15.000 de polițiști și construcția unor spații de detenție pentru 40.000 de deținuți. Cetățenii străini care au condamnări, care se află sub supravegherea serviciilor de informații pentru legături cu organizații islamice radicale ar fi deportați, iar moscheile cu astfel de legături ar fi închise.În ceea ce privește imigrația, FN plănuiește măsuri care să facă imposibilă legalizarea statutului imigranților fără documente, ar reduce cererile de azil politic depuse la consulatele Franței din străinătate. Migrația ar fi redusă la cel mult 10.000 de oameni pe an, iar imigranții fără documente nu ar ar mai avea acces la sistemul de sănătate.De asemenea, numărul parlamentarilor francezi ar fi redus la jumătate, iar cetățenii ar putea declanșa referendumuri dacă reușesc să strângă 500.000 de semnături.Sondajele de opinie arată că Le Pen, în vârstă de 48 de ani, ar câștiga primul tur de scrutin prevăzut la 23 aprilie, însă ar pierde al doilea tur la 7 mai în fața oricărui candidat.Cu toate acestea, liderii FN speră că sondajele vor da aceleași erori ca și în Statele Unite."Ni s-a spus că Donald Trump nu va câștiga niciodată războiul cu mass-media din Statele Unite, dar a câștigat... Ni s-a spus că Marine Le Pen nu ar putea câștiga alegerile prezidențiale, dar pe 7 mai va câștiga", a spus Jean-Lin Lacapelle, unul dintre liderii partidului.Emmanuel Macron, candidatul centrist pro-european, care, conform sondajelor, ar trebui să se confrunte cu Le Pen în turul al doilea, va participa și el la un miting electoral tot la Lyon.