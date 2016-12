Marinarii constănţeni răpiţi de piraţi plecaseră în voiaj în urmă cu două luni

Marinarii constănțeni răpiți de pirați plecaseră în voiaj în urmă cu două luni

Familiile celor patru constănțeni care au fost răpiți de pirații somalezi sunt în stare de șoc după ce au aflat că soții și fiii lor se află în captivitate. „De când am aflat nu mai pot dormi, nu mai am liniște sufle-tească, nu știu ce voi face. Nu vă supărați, nici măcar nu pot vorbi“ a spus, printre lacrimi, Elena Aragea, mama moto-ristului Marius Aragea. În aceeași situație se află și soțiile celorlalți trei marinari, care nu pot da crezare că bărbații lor au ajuns în mâinile piraților și nu știu cum să facă să nu afle copiii lor că tații sunt captivi. „A plecat ca să ducem o viață mai bună și uitați ce s-a întâm-plat. Dacă scapă din mâinile piraților nu îl voi lăsa să mai plece niciodată“ a spus una dintre soțiile marinarilor. Ofițerul mecanic Nicușor Ma-rinescu, timonierul Adrian Gîl-că, ajutorul mecanic Gheorghe Dorel și motoristul Marius Aragea, cu vârste cuprinse între 28 și 35 de ani, au plecat din Constanța pentru a se îmbarca pe remorcherul italian Buccaneer la data de 20 februarie. „Au plecat din România cu avionul până la Singapore, iar de-acolo au fost preluați de navă. Toți au contracte de muncă naționale italiene încheiate prin consulat“ a declarat, pentru „Cuget Liber“, Adrian Andrușca, patronul firmei „Bran Crewing” din localitatea Ovidiu, care a in-termediat transferul. „De când am aflat, am ținut legătura cu familiile marinarilor răpiți. Din câte am fost informat, autoritățile italiene au înființat un comitet de criză, care încearcă să ia legătura cu răpitorii pentru a negocia eliberarea navei și a echipajului“ a mai spus An-drușca. Un remorcher sub pavilion italian a fost capturat de pirați, sâmbătă, în Golful Aden din Oceanul Indian, având 16 per-soane la bord, zece italieni, cinci români și un croat. Până în pre-zent, doar patru din cei cinci marinari români au fost iden-tificați. Vasul aparține societății Micoperi Marine Contractors. Ministerul de Externe a informat că păstrează legătura cu autoritățile italiene și, pentru moment, marinarii sunt bine. La rândul lui, liderul Sindi-catului Liber al Navigatorilor și reprezentantul Federației Interna-ționale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, a declarat că remorcherul italian tracta două barje goale și se deplasa dinspre Singapore către Italia. El mai spune că remorcherul a fost interceptat de pirați în timp ce se deplasa pe culoarul de siguran-ță. „Coastele Somaliei sunt cele mai nesigure în ceea ce pri-vește atacurile piraterești, dar, în marea majoritate a cazurilor, ostaticii sunt eliberați în urma răscumpărării. Să sperăm că așa se va întâmpla și de această dată“ a spus Mihăl-cioiu.