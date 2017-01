Marea Britanie vrea să menţină restricţiile pentru români pe piaţa muncii

Marea Britanie vrea să mențină restricțiile pentru români pe piața muncii

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul britanic de Interne consideră că restricțiile impuse pe piața muncii României și Bulgariei, analizate în prezent pentru o eventuală anulare spre sfârșitul anului, ar trebui menținute pentru cel puțin încă un an, informează săptămânalul britanic The Observer în ediția electronică. Numărul românilor și bulgarilor care ar merge în Marea Britanie pentru a-și căuta un loc de muncă, în cazul în care actualele restricții ar fi ridicate, este estimat la între 40.000 și 300.000. Ministerul britanic de Interne (Home Office) crede că sosirea unui număr atât de mare de imigranți ar solicita și mai mult serviciile publice. Temerile Ministerului de Interne sunt accentuate de faptul că estimările anterioare ale fenomenului s-au dovedit nerealist de mici față de ceea ce s-a întâmplat. În 2005, 400.000 de imigranți au sosit în Marea Britanie, majoritatea din Europa de Est, în timp ce guvernul nu aștepta decât 185.000. Pe de altă parte, autoritățile locale din mai multe regiuni spun că nici ultimele cifre oficiale nu reflectă adevăratul aflux de imigranți. Un nou sistem de admitere a imigranților bazat pe puncte va fi introdus din aprilie, iar Ministerul de Interne dorește ca acesta să fie în vigoare înainte de a decide ridicarea restricțiilor pentru români și bulgari. Marea Britanie este obligată să își deschidă complet piața muncii pentru cele două noi țări membre cel mai târziu în 2012. Evaluarea Ministerului britanic de Interne este contrară celei a Ministerului de Externe, Foreign Office, care conduce apelurile pentru ridicarea restricțiilor. Dezacordul ilustrează diviziunile din cadrul guvernului cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda migrația economică. Surse guvernamentale spun că Ministerul de Externe a pregătit un document care susține că menținerea restricțiilor nu este în interesul Marii Britanii și că acestea trebuie ridicate. Foreign Office afirmă că numărul românilor și bulgarilor care vor merge în Marea Britanie după ridicarea restricțiilor va fi mic, majoritatea imigranților din aceste țări alegând Grecia, Italia și Spania. Pe de altă parte, menținerea restricțiilor nu va face decât să îi forțeze pe cei care vin să lucreze la negru, ceea ce va conduce la exploatarea lor și la pierderea impozitelor pe salariile lor.