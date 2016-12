Marea Britanie trimite o navă de război în Golful Persic

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Britanie a trimis cea mai recentă navă de război a sa în Golful Persic pentru o primă misiune prevăzută în urmă cu peste un an, dar care are loc într-un context tensionat între Occident și Iran în legătură cu strâmtoarea Hurmuz. Distrugătorul Daring trebuie să se alăture celorlalte nave militare britanice din regiune, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării.„Forțele navale regale au o prezență continuă în Golf de mulți ani, mai ales patrula Armilla și pe cele care i-au succedat din 1980", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.Daring înlocuiește o fregată de la fața locului, a adăugat purtătorul de cuvânt, precizând că este vorba despre o „mobilizare de rutină” prevăzută cu multă vreme în urmă.Trimiterea acestei nave are loc pe fondul intensificării tensiunilor între occidentali și Teheran, în urma amenințărilor Iranului de a închide strâmtoarea Hurmuz de la intrarea în Golf, pe unde trece aproximativ 35 la sută din traficul maritim petrolier mondial.Iranul, care tocmai a încheiat zece zile de manevre navale în estul acestei strâmtori strategice și a lansat rachete anti-navă, a anunțat vineri că se pregătește pentru noi manevre militare.