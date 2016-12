Marea Britanie pregăteşte planul de ieşire din UE. "Trebuie să profităm de oportunităţi"

Marea Britanie pregătește planul de ieșire din UE. "Trebuie să profităm de oportunități"

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic, Theresa May, se va întâlni astăzi cu omologii săi scoțian, galez și nord-irlandez pentru a schița împreună cu ei traseul Brexitului, a anunțat, ieri dimineață, cabinetul ei, potrivit AFP.Theresa May va fi astfel gazda primului Comitet ministerial comun după decembrie 2014.Reprezentanții guvernamentali urmează „să discute despre maniera în care administrațiile ar putea lucra împreună pentru a profita de oportunitățile oferite de ieșirea din Uniunea Europeană”, a informat 10 Downing Street.În timp ce majoritatea englezilor și galezilor s-au pronunțat cu prilejul referendumului din iunie în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană, majoritatea scoțienilor și nord-irlandezilor au votat pentru menținerea Marii Britanii în UE.Theresa May dorește să construiască „o nouă strategie industrială pentru ansamblul Marii Britanii, cu scopul de a dezvolta mai multe bogății și locuri de muncă”, a adăugat Downing Street, subliniind că acest comitet, dacă dorește, se poate reuni anual.„Ne unește mai mult decât geografia și valorăm mai mult decât suma părților noastre”, a declarat premierul britanic. „În timp ce deschidem un nou capitol, trebuie să beneficiem de oportunitățile care se prezintă și vom realiza mai multe împreună decât am face separat”, a adăugat ea.Theresa May intenționează să declanșeze articolul 50, care va fixa un termen de doi ani pentru ieșirea din UE, între începutul lui 2017 și luna martie.