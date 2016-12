Premierul Theresa May:

"Marea Britanie nu va implora Uniunea Europeană în negocierile privind Brexitul"

Șefa executivului britanic, Theresa May, a declarat, ieri, că Marea Britanie nu va implora în negocierile cu Uniunea Europeană pe tema Brexitului, ci va aborda discuțiile ca un stat independent și suveran, informează EFE, citată de Agerpres.În declarații făcute la BBC înainte de a asista la congresul anual al Partidului Conservator de la Birmingham, Theresa May a avertizat totodată că vor apărea obstacole în procesul de separare de blocul european.Cuvintele șefei conservatorilor britanici, care a reiterat că prioritatea sa este de a controla imigrația, sugerează că May optează pentru un Brexit dur, altfel spus, pentru tăierea tuturor legăturilor cu Bruxellesul, inclusiv ieșirea din piața unică, și negocierea unei noi relații cu Cei 27.„Multe persoane par să sugereze că ar trebui să tranșăm problema spunând «ei bine, am fost membri ai UE, când ieșim, ce putem păstra?». În realitate, cred că trebuie să avem o abordare diferită, și anume «când vom ieși din Uniunea Europeană, vom fi o țară su-verană și independentă, ce relație putem avea cu UE?». Nu cred în niciun caz că Marea Britanie trebuie să implore Uniunea Europeană. Este vorba despre reciprocitate: un acord comercial bun ne va aduce avantaje atât nouă, cât și Uniunii Europene”, a declarat Theresa May, la postul Radio 4 al BBC.May a insistat că, odată ieșită din blocul comunitar, Marea Britanie „va avea oportunitatea să controleze circulația persoanelor dintre UE”. „Cred că, în primul rând, oamenii au votat la 23 iunie ca guvernul lor să poată lua acest tip de decizii”, a spus May, care, în timpul campaniei care a precedat referendumul pe tema relației Marii Britanii cu UE, a pledat pentru rămânerea în blocul comunitar, dar cu anumite rezerve.„Viața va fi diferită în viitor, însă vreau să mă asigur că va fi un succes”, a declarat ea la BBC, avertizând totodată că „divorțul” de UE nu va fi ușor și că vor exista obstacole pe parcursul acestui drum.