Marea Britanie blochează crearea primului cartier general militar al Uniunii Europene

Ştire online publicată Vineri, 12 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Britanie a blocat o decizie care ar fi trebuit să permită înființarea primului cartier general militar al Uniunii Europene, cu câteva luni înainte de alegerile legislative britanice și începerea negocierilor privind Brexit-ul, au declarat vineri surse diplomatice."Britanicii blochează concluziile" care trebuiau aprobate luni de miniștrii de externe ai țărilor UE, apoi adoptate în mod oficial joi de către miniștrii europeni ai apărării, a afirmat o sursă diplomatică pentru AFP, confirmând o informație apărută pe site-ul specializat Bruxelles2/B2."Noi căutăm în continuare un compromis cu prietenii noștri britanici în legătură cu decizia juridică pentru ca această structură să fie creată. Are loc o discuție extrem de complicată în ceea ce privește denumirea strategică a acestei structuri", a declarat un alt diplomat european.Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, s-a declarat "mândră" atunci când cele 28 de state membre ale UE și-au dat acordul de principiu la începutul lunii martie pentru crearea acestui cartier general militar european, amintind de "diviziunile" istorice ale europenilor în acest sens, în special din cauza refuzului categoric al Londrei de a participa la consolidarea 'Europei Apărării'.Prima misiune a noii structuri ar fi aceea de a prelua coordonarea a trei misiuni de formare ale UE alcătuite din 600 de militari și detașate în Republica Congo, Mali și Somalia, sub conducerea actualului șef al Statului Major european, generalul finlandez Esa Pulkkinen.Inițial, noua structură ar fi trebuit să funcționeze sub denumirea de "Cartier General Operațional", însă britanicii au respins această formulare, potrivit unei surse diplomatice."Există o sensibilitate extrem de mare din partea lor legată de alegeri, despre modul în care ei cred că acest lucru poate fi perceput în Marea Britanie", a explicat sursa citată, potrivit Agerpres.ro.Discuția tehnică pare a fi în impas și chestiunea ar putea fi discutată lunea viitoare de cei 28 de miniștri de externe din UE în cursul reuniunii lor lunare de la Bruxelles.