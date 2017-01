Marcel Lică: „Mă lupt până la capăt, să-mi demonstrez nevinovăţia!“

Marcel Lică: „Mă lupt până la capăt, să-mi demonstrez nevinovăția!“

Vicepreședintele autosuspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul FRF, Marcel Lică, arestat în „dosarul Penescu” și pus apoi în libertate sub control judiciar, are încredere în justiție și spune că se va lupta până la capăt pentru a-și demonstra nevinovăția. Marcel Lică este un nume binecunoscut în fotbalul românesc: fost component al echipei naționale, fost arbitru purtător al ecusonului FIFA, observator federal. După retragerea din activitatea competițională, a investit în sport, fiind proprietarul celei mai importante săli private din Constanța. Primăvara aceasta, un eveniment avea să-i bulverseze viața. A fost arestat în „dosarul Penescu”, fiind acuzat de luare de mită, apoi pus în libertate, sub control judiciar. „Am o mare mâhnire. La 52 de ani, după o viață de muncă, am ajuns în arestul Poliției, în urma convorbirilor telefonice dintre doi oameni iresponsabili, Cornel Penescu și Liviu Făcăleață. Le-am spus și procurorilor, o repet de câte ori e nevoie. Nu am cerut și nu am primit niciun ban. Stenogramele nu au fost prezentate corect. Sunt cuvinte și pasaje scoase din context, dar sunt convins că justiția va face dreptate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică. Oficialul constănțean spune că, dintre toate relele, cel mai greu de suportat a fost umilința publică și că, fără suportul familiei și al prietenilor, i-ar fi fost foarte greu să depășească momentul. „Mai mult decât defilarea în cătușe m-a durut faptul că m-au considerat un pericol public. Criminali și violatori sunt cercetați în libertate, iar eu eram pericol social! Mediatizarea excesivă și agresivă din partea unor ziare și posturi TV, umilința publică au fost foarte greu de suportat. Nu se poate ca asupra unui om să nu planeze prezumția de nevinovăție. Nu am cerut clemență, nu am spus că sunt bolnav, nu cer milă, ci dreptate. Sunt un om puternic, mă voi lupta până la capăt să îmi demonstrez nevinovăția și, deși nu mai sunt la prima tinerețe, vreau să revin în fotbal. Sub ce formă, vom vedea. În toată această perioadă, mi-am simțit familia alături, m-au susținut și prietenii adevărați. La revenirea la Constanța, oameni pe care nu îi cunoșteam personal m-au oprit pe stradă și m-au încurajat. Ei îmi știu caracterul, știu că am făcut ceva pentru orașul meu și, astfel, mi-am păstrat moralul ridicat “, a explicat Lică. v v v În cele aproape trei săptămâni petrecute în arestul Poliției, Marcel Lică a stat într-o celulă de 15 metri pătrați, alături de criminali, violatori, tâlhari recidiviști. „Un tratament infernal, incredibil pentru o Românie membră a Uniunii Europene. După trecutul sportiv și performanțele profesionale înregis-trate, nu cred că meritam așa ceva”, spune observatorul federal. Nu își poate vedea fiul la antrenament Eliberarea sub control judiciar presupune multe restricții. Astfel, Marcel Lică nu poate părăsi municipiul Constanța, trebuie să se prezinte în fiecare zi de miercuri la poliție și are accesul interzis în arenele care găzduiesc evenimente sportive. „Mi se pare aberant să nu pot merge la stadion, acolo unde am trăit o viață. Nu am voie să îmi văd băiatul cel mic la antrenament sau la meci. Mă pregătesc de un proces de durată, care îmi pricinuiește necazuri, îmi afectează imaginea și îmi îngrădește libertatea. Sunt nevinovat, iar verdictul îl va da justiția. Oricum, cineva va trebui să plătească pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Nu e ușor și nu doresc nimănui să ajungă acolo nici măcar pentru o zi. Din păcate, mai sunt și alți oameni nevinovați care calcă beciurile poliției”, a declarat Lică.