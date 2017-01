Maniile fostului dictator Saddam Hussein

Ştire online publicată Vineri, 16 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

George Piro, agentul FBI care l-a interogat luni de zile pe Saddam Hussein după capturarea sa în decembrie 2003, a vorbit într-o carte scrisă de un jurnalist american despre maniile fostului dictator, de la obsesia acestuia pentru igienă la faptul că era mare amator de whisky, relatează AFP. În cartea „Terrorist Watch: inside the desperate race to stop the next attack”, semnată de Ronald Kessler, fostul șef al secției antiterorism a FBI povestește cum a câștigat încrederea lui Saddam, chiar până în punctul în care acesta a plâns când discuțiile lor s-au sfârșit. Potrivit lui Piro, Saddam era obsedat de igienă și agentul i-a furnizat o cantitate impresionantă de șervețele umede pentru a se șterge pe mâini sau a spăla fructele. „Ne-am așezat, am fumat trabucuri cubaneze, am băut cafea”, a povestit agentul FBI. „Ne-am spus la revedere și atunci el a început să plângă”, a adăugat Piro. Înainte de acest episod, dictatorul irakian i-a mărturisit că el a ordonat atacurile asupra comunității kurde la sfârșitul anilor ’80, soldate cu peste 180.000 de morți. „Saddam a spus că a fost o decizie pe care a fost nevoit să o ia, dar nu a vrut să discute despre acest lucru”, i-a povestit Piro lui Ronald Kessler. Piro a mai povestit că Saddam, care se ruga de cinci ori pe zi, aprecia vinul, whisky-ul și trabucurile cubaneze. Cartea mai menționează că fostul dictator îi admira pe Ronald Reagan și Bill Clinton, dar îl detesta pe Bush fiul, ca și pe Bush tatăl. Potrivit lui Piro, Saddam spunea că „a făcut o eroare tactică” în fața celor doi: în primul rând subestimând armata americană în timpul războiului din Golf și în al doilea rând pentru că nu a crezut într-o a doua intervenție americană în Irak.