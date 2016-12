Manifestanţii egipteni au incendiat un comisariat din Port Said

Manifestanții egipteni au incendiat un comisariat din Port Said

Luni, 04 Martie 2013.

Manifestanții au incendiat un comisariat din Port Said, sâmbătă, când secretarul de Stat american John Kerry a ajuns la Cairo pentru a discuta despre tranziția acestei țări devastate de o gravă criză politică.Aproximativ 500 de manifestanți au aruncat cocktailuri Molotov și pietre în comisariatul acestui oraș din nord-estul Egiptului, provocând un incendiu, și au blocat accesul pompierilor, a anunțat Ministerul de Interne într-un comunicat.Manifestanții s-au reunit în fața comisariatului după confruntările în cursul cărora au fost răniți doi bărbați în momentul în care un camion de poliție a lovit patru persoane ce manifestau anterior, a anunțat ministerul. La Port Said se desfășoară o mișcare de nesupunere civilă pentru a treia săptămână consecutiv.Violențe similare au avut loc în Delta Nilului, unde o persoană a fost ucisă și alte câteva zeci au fost rănite în confruntările nocturne dintre polițiști și manifestanți la Mansoura, potrivit unui oficial din cadrul serviciilor de securitate. Potrivit presei locale, manifestantul a murit după ce a fost lovit de o furgonetă a poliției.Mansoura este ultima provincie a țării care a lansat o campanie de nesupunere civilă, după Port Said, Ismailiya și Suez.