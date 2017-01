Manevrele primarului Tusac au eşuat

Manevrele primarului Tusac au eșuat

În cadrul ședinței ordinare de ieri a Consiliului Local Mangalia, primarul Mihai Claudiu Tusac a înregistrat o nouă înfrângere. Mult râvnita sa inițiativă de a denunța unilateral contractul încheiat între CL și SC Uranus SA, firma care asigură salubrizarea orașului, s-a ciocnit de votul consilierilor. De data aceasta, ei nu au făcut jocul primarului și i-au dat peste cap socotelile, votând împotrivă. Proiectul de hotărâre a picat. În aceste condiții, notificarea trimisă de către edil administratorului firmei, Camelia Toia, nu mai are nici o valoare. Încă dinainte de a supune atenției consilierilor locali situația firmei, Tusac a înștiințat personal Uranus la mijlocul lunii septembrie că intenționează să denunțe contractul încheiat la 25.04.2005, punând, de asemenea, condiții societății. În adresa trimisă, se precizează că „în situația în care la data stabilită (n.r. - 19 septembrie, ora 11.00) nu veți da curs invitației noastre (n.r. - de a veni la sediul Primăriei și a stabili cuantumul despăgubirii) apreciem că v-ați însușit prezenta notificare iar contractul încetează pe deplin drept”. O intervenție în acest caz a avut-o viceprimarul Viorel Oleniuc (PNL) care a precizat că nu a existat un dialog cu reprezentanții firmei. „În calitate de viceprimar și de consilier nu am avut și nu am fost întrebat niciodată despre un dialog cu reprezentanții acestei societăți. Ar fi trebuit să convocăm toți reprezen-tanții pentru a ne explica motivele pentru care nu a mai ridicat gunoaiele, să vină să ne prezinte și nouă care sunt problemele ei”, a argumentat el. „Nu sunt și nici nu am fost niciodată adeptul desființării unei societăți. Ar trebui să avem un dialog, să îi cunoaștem punctul de vedere, să încercăm o mediere și apoi să supunem la vot rezilierea sau denunțarea contractului. Este o problemă care trebuie analizată și nu repezită”, a mai adăugat Oleniuc. Tusac bate în retragere Impunătorul strateg se bâlbâie administrativ. După ce și-a arătat hotărârea de a denunța unilateral și contractele cu Fundația Callatis 96 și cu Asociația Patronilor din Mangalia, s-a răzgândit pe ultima sută de metri și a retras aceste proiecte de pe ordinea de zi. „Juriștii au spus că mai trebuie să verifice puțin dosarele. Mai multe nu pot să vă spun”, a încheiat sec edilul. În aceeași notă, a retras și proiectul cu nr. 20 privind stabilirea în sarcina Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat ca pentru bunurile imobile proprietate publică sau privată a municipiului Mangalia să încheie contracte de asociere sau închiriere. Tusac trece mai nou în poziția justițiarului care vrea să facă ordine peste cei 12 ani care au trecut. „La punctul 20 a rămas să mai verificăm toate contractele de asociere și concesiune care s-au făcut în ultimii 12 ani, dacă au bază legală, dacă justifică prețurile”, s-a scuzat edilul. Controlul pe care îl emană Tusac vrea să îl răsfrângă și asupra consilierilor. A găsit imediat și manevrele prin care să îi potolească pe aceștia. „O să îi instruiesc eu. O să îi invit cu 2-3 zile înainte de șe-dință să nu mai spună gogomănii”, a spus răspicat Tusac. Aceeași grijă administrativă a demonstrat-o și în cazul proiectului privind vânzarea unui teren în suprafață de 481 mp pentru că „este o greșeală la expunerea de motive”, potrivit primarului, astfel încât proiectul a fost amânat pentru următoarea ședință. Misterioasa „doamnă Ciocănel” Pentru că de data aceasta au avut o audiență foarte mare, fiind prezenți foarte mulți cetățeni, consilierii au profitat la maximum de scena care le-a fost pusă la dispoziție și au transformat ședința într-un show pe cinste. Premiul serii ar fi trebuit să îi revină președintelui de ședință, Vasile Olan (PC). Întrucât mandatul consilierului Gheorghe Mazâlu pentru cele trei luni a expirat, a fost numit el noul președinte de ședință pentru următoarele trei luni. „Am să propun după… Nu, acum trebuie să propun..”, a ezitat el în momentul desemnării unui reprezentant PC pentru constituirea Consiliului de Administrație la SC Administrarea Parcului Industrial Mangalia SRL. El a propus-o pe „doamna Ciocănel”. „Vă rog să nu mă mai deranjați în procesul de producție”, a solicitat el bunăvoință pentru „procesarea” informațiilor legate de identitatea completă a „doamnei”. După câteva minute, s-a luminat: Simona Ciocănel. Reacția a fost pe măsura scenei „emoționante”. Râsetele și aplauzele spectatorilor au făcut să vibreze sala Casei de Cultură. „Halal consilieri!”, a izbucnit o femeie la un moment dat. „Domnul Olan, cât sunt salariile aici?”, a urlat un alt tânăr puțin mai târziu. Haosul a pus stăpânire pe Consiliul Local, bulversându-i atât pe membrii săi, cât și pe mangalioți. Mai mult, inclusiv încercările de a clarifica unele nelămuriri privind votul consilierilor s-au lovit de „bariera informațională a lui Tusac”. „Supușii săi”, care încheie de fiecare dată procesele verbale ale ședinței (de această dată, o misterioasă doamnă Camelia, pe post de secretar de ședință), au refuzat să ofere informații ziarului „Cuget liber”. Mai nou, Primăria Mangalia asigură accesul liber la informațiile de ordin public în funcție de „prietenii” lui Tusac.