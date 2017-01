Managerii constănţeni, prea deştepţi pentru consultanţă

Managerii constănțeni, prea deștepți pentru consultanță

Întotdeauna am simțit că noi, constănțenii, suntem speciali: mai deștepți, mai bine pregătiți, mai „sensibili” la semnalele economice. Din datele Trezoreriei locale, județul nostru se bate cu sectorul 1 din București. Noi avem excedent financiar, deficitul e doar în alte părți. Simt asta pe pielea lor firmele locale de consultanță, care nu prea au clienți acum, pe timp de criză, când afacerile lor ar trebui să crească puternic. Cele mai câștigate sunt firmele mici (care lucrează cu avocați și notari și au clienți pentru încă doi ani de acum înainte) și firmele mari (care acoperă segmentul „macro”, unde se fac în continuare investiții și se derulează planuri multi-anuale). Firmele mijlocii se luptă însă în continuare cu mentalitatea de geniu neînțeles a managerului constănțean de întreprindere mică și mijlocie. Fie patronii sunt convinși că știu tot ce trebuie despre reducerea costurilor și sporirea veniturilor, fie nu pot ajunge încă la finanțare europeană, din cauza condițiilor dificile impuse de bănci, pe partea de co-finanțare (deci nu au nevoie de asistență). „Clienții noștri sunt firme care au realizat profit și vor acum să îl reinvestească. Au nevoie de planuri de afaceri și proiecte viabile. Este o soluție bună să reinvestești profitul, pe timp de criză. Nu de aici se taie cheltuielile. Un manager bun știe să maximizeze veniturile și să reducă cheltuielile operative oricând, nu neapărat când situația economică este dificilă”, spune Florin Constantin, directorul unei firme locale de consultanță. Reinvestirea profitului, făcută corect, duce la dezvoltarea afacerilor, prin înființarea de noi locuri de muncă, creșterea numărului de clienți și, implicit, majorarea veniturilor. „Ideal ar fi să poți accesa fonduri europene. Sunt bani gratis, ca să zic așa, fără dobândă, fără obligații de rambursare. Dacă segmentul creditării se deblochează, atunci va crește și numărul clienților noștri”, mai spune Florin Constantin. Nu este însă un secret pentru nimeni că multe dintre firmele de consultanță de pe piață sunt „în plus”. Pe principiul „Uită-te în paginii aurii, ca să vezi cine nu muncește”, am verificat în jur de 15 firme de profil. Doar la trei dintre ele am reușit să obținem informații utile. La șase societăți nu a răspuns nimeni, la cinci nu am găsit decât secretara, iar o firmă nu mai exista. Lipsa consultanților nu este o problemă exclusiv „constănțeană”. La nivelul întregii țări lipsesc persoanele competente, care să ajute firmele să scrie cereri de finanțare sau planuri de afaceri, măsură, și în gradul slab de absorbție a fondurilor structurale. O soluție ar fi accesarea fondurilor europene special gândite pentru achiziția serviciilor de consultanță, care garantează și o posibilă direcționare spre firme „verificate” din acest domeniu.