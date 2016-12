Mămicile nu sunt de acord cu vaccinarea fetiţelor împotriva cancerului de col uterin

Mămicile nu sunt de acord cu vaccinarea fetițelor împotriva cancerului de col uterin

De luni, în școli începe campania de vaccinare împotriva cancerului de col uterin. Dozele de vaccin au fost livrate, vineri, Autorității de Sănătate Publică. Rămâne de văzut câte doze de vaccin vor fi folosite, pentru că mămicile din Constanța spun că nu sunt de acord cu imunizarea fetițelor, pentru că se tem de efectele adverse care ar putea apărea. Fetițele vor fi vaccinate cu Cervarix și Gardasil. Cel de-al doilea vaccin a declanșat numeroase controverse. „Refuz ca fetița mea să fie cobaiul Ministerului Sănătății! Era nevoie de o campanie de informare cu un an înainte să înceapă vaccinarea, să ne aducă la cunoștință beneficiile, dar și riscurile pe termen îndelungat ale acestui vaccin”, ne-a spus Luana Miculescu, mama unei fetițe de zece ani. O altă mămică ne-a spus același lucru: „Nu sunt de acord, pentru că am înțeles că se fac teste pe copiii noștri. Singurele informații le avem din mass-media, în rest…nimic. Nu s-a spus ceva clar așa că…nu sunt de acord sub nicio formă”, ne-a declarat Mihaela Dumitru. Mama unei alte fetițe ne-a declarat că este nemulțumită pentru că nu a primit prea multe date despre acest vaccin. „Eu sunt farmacistă și nu știu mare lucru despre el. N-am primit pliante, n-au venit specialiști care să ne spună…nici pe Internet nu sunt prea multe date!”, a declarat Elena Oancea. „Nu am încredere în ce spun cei de la Ministerul Sănătății!” Femeile nu au încredere în asigurările date de oficialii de la Ministerul Sănătății. Atât ministrul Eugen Nicolăescu, cât și dr. Adrian – Streinu – Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, au dat, joi, asigurări că vaccinul nu este periculos. „Medicul de familie mi-a spus să nu fac vaccinul. Medicii ginecologi au zis că nu știu mare despre el. Îmi este teamă pentru copilul meu, nu am încredere în ceea ce spun cei de la Ministerul Sănătății!”, ne-a declarat Iuliana Crețu. Și mămicile elevelor de clasa a III-a spun că nu ar fi de acord să le fie vaccinate fetițele. „Nu aș vrea, pentru că nu sunt sigură de eficacitatea acestui vaccin și mi-e teamă de efectele adverse. Am mai vorbit cu medicii, nu au putut să-mi spună nimic sigur cu privire la acest vaccin”, ne-a spus Elena Dascălu. Mămicile se tem că viața fetițelor ar putea fi pusă în pericol. De cealaltă parte, sunt medici ginecologi care spun că mămicile nu au de să-și facă griji. „Este în regulă. Este ca toate celelalte vaccinuri. Au fost mediatizate câteva cazuri izolate de deces din Germania și tocmai de aceea acum mămicile refuză să-și vaccineze fetițele. Probleme de acest gen pot apărea în cazul oricărui vaccin! Dacă ar fi vorba despre fiică-mea, aș fi de acord să fie vaccinată!”, ne-a spus Viorel Cristurean, medic primar ginecolog. O declarație șoc cu privire la acest vaccin a fost făcută de președintele Societății Române de Epidemiologie, conf. dr. Geza Molnar. Medicul a declarat pentru presa centrală că nu are încredere în vaccin. „Dacă aș avea o fetiță sau o nepoată în clasa a IV-a, nu aș accepta să fie vaccinată. Autoritățile europene au recomandat vaccinarea, dar nici o țară nu și-a asumat o campanie națională obligatorie de imunizare”, a declarat Molnar. Informații contradictorii Nu sunt singurele informații contradictorii pe care românii le primesc. Pe Internet circulă fel și fel de materiale potrivit cărora vaccinul ar putea provoca sterilitate sau chiar deces. Unii specialiști susțin că nu există încă date care să dovedească eficiența vaccinării anti-HPV în prevenția cancerului invaziv și că va trece destul timp până când astfel de date vor deveni disponibile, pentru că vaccinul se utilizează pe plan mondial de doar câțiva ani, în timp ce perioada de la infectarea cu HPV până la apariția cancerului invaziv este în cele mai multe cazuri de peste 10 ani. Din același motiv, există prea puține date inclusiv despre efectele pe termen lung ale acestui vaccin. De cealaltă parte, informațiile de la Food and Drug Administration și Center for Biologics Evaluation and Research, din SUA, publicate pe www.fda.gov, arată că vaccinul „Gardasil” este sigur și eficace. Potrivit aceleiași surse, vaccinul a fost aprobat în data de 6 iunie 2006 pentru a fi administrat fetelor și femeilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 26 de ani. Și a fost „testat” pe mai mult de 11.000 de fete și femei din Statele Unite ale Americii și din jurul lumii. Concluziile prezentate pe site-ul menționat arată că este un vaccin sigur și eficace în prevenirea infecțiilor cu HPV, vinovate de apariția cancerului de col uterin. Studiile au arătat că în cazul femeilor care nu au fost niciodată infectate cu tipurile 6, 11, 16 și 18 de HPV, vaccinul a avut o eficacitate ridicată în prevenirea apariției leziunilor precanceroase. Până la data de 30 iunie 2008, în SUA au existat 9.749 de raportări de efecte adverse după administrarea vaccinului. 94% dintre aceste raportări au fost declarate nesemnificative, în timp ce 6% au fost declarate ca efecte adverse grave. Manifestările „nesemnificative” includ amețeală, leșin, durere la locul înțepăturii, dureri de cap, greață, febră. Până la 30 iunie au fost raportate, de asemenea, 20 de cazuri de deces în cazul femeilor cărora le-a fost administrat vaccinul. Potrivit informațiilor de pe site-ul menționat, în urma autopsiilor efectuate, concluzia a fost că decesele au fost determinate de alte cauze, nu de administrarea vaccinului. Sindromul Guillain-Barre, o dereglare neurologică, a fost, de asemenea, raportat în cazul femeilor vaccinate. Pe același site se precizează că datele existente nu arată că există o legătură între această dereglare și vaccinul „Gardasil”. Și în Europa au fost înregistrate două cazuri de deces în cazul femeilor cărora le-a fost administrat vaccinul. Specialiștii de la European Medicines Agency au precizat, la acea vreme, că nu există o relație de cauzalitate între vaccinare și cele două decese. Cu toate astea, cauzele morții nu au putut fi identificate. În țara noastră, Medeleine Allbright, fost secretar de stat în SUA, a venit pentru a convinge autoritățile de necesitatea unei astfel de campanii. Cu toate acestea, părinții se întreabă de ce le este cerut consimțământul, dacă vaccinul este atât de sigur.