Malala: „Nu sunt o marionetă a Occidentului!“

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Malala Yousafzai, care a supraviețuit unei tentative de asasinat comise de talibani în urmă cu un an, a respins, duminică, acuzațiile potrivit cărora ar fi devenit „o personalitate a Occidentului”, afirmând că este mândră că este pakistaneză.Întrebată de BBC dacă a devenit, de la atacul suferit, o perso-nalitate a Occidentului și „de acum o occidentală”, Malala Yousafzai a răspuns: „Tatăl meu a spus că educația nu ține nici de Orient, nici de Occident. Educația este educație, punct: este dreptul tuturor. Oamenii din Pakis-tan mă susțin. Nu mă consider o occidentală. Sunt o fiică a Pakistanului și sunt mândră că sunt pakistaneză”.„În ziua în care s-a tras asupra mea, ziua în care am supraviețuit, oamenii au arborat pancarte cu «Sunt Malala». Nu au spus «Sunt taliban». Ei mă susțin și mă încurajează să merg înainte, să continui campania mea în favoarea educației fetelor”, a mai declarat Malala.