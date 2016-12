Malala consideră că nu merită Premiul Nobel pentru Pace

Vineri, 11 Octombrie 2013

Tânăra activistă pentru dreptul la educație Malala Yousafzai a afirmat, după un an de la atacul talibanilor, că ea nu merită să primească Premiul Nobel pentru Pace.La 9 octombrie 2012, adolescenta a supraviețuit în urma unui atac al talibanilor, la Mingora, oraș din Valea Swat, în nord-vestul Pakistanului, unde, în perioada 2007-2009, insurgenții au impus versiunea lor radicală a legii islamice.După un an de la acest atac, Malala Yousafzai își publică autobiografia și este nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace, care urmează să fie decernat vineri.„Multe persoane merită Premiul Nobel pentru Pace. Cred că pot face mai multe. În opinia mea, încă nu am făcut suficiente lucruri pentru a câștiga Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat ea, pentru postul de radio pakistanez City89 FM.