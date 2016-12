Maidanezi „made in Constanţa“, exportaţi în localităţile învecinate

Maidanezi „made in Constanța“, exportați în localitățile învecinate

Primarii localităților învecinate Constanței susțin că în ultimii ani, în mod constant, în miez de noapte, zeci de câini maidanezi sunt descărcați din tot felul de mașini și eliberați pe străzile unităților administrative pe care le păstoresc. Nimeni nu știe cine aduce animalele în localitățile lor. Primarii evită să acuze pe cineva în mod direct, dar toți spun că mașinile vin dinspre Constanța. Primarul orașului Năvodari a fost primul care a semnalat acest fenomen. Tudorel Calapod spune că, vrând, nevrând, în fiecare lună se trezește cu câte 400 de maidanezi noi, descărcați în miez de noapte pe străzile cartierelor periferice ale localității. „Durează de vreo trei ani această practică. Nu știu dacă sunt aduși câinii din biobaza de la Constanța și descărcați la noi, fiindcă nu am reușit să prindem pe nimeni. Pot fi aduși și din celelalte localități cu care ne învecinăm, însă cele mai multe transporturi au venit dinspre Mamaia. Așa se obișnuiește la noi. Periodic, noaptea, în zonele periferice ale Năvodariului sunt eliberați câte 10-15 câini. Așa am ajuns să numărăm în fiecare lună câte 400 de maidanezi noi”, a declarat primarul Tudorel Calapod. Pentru a-i prinde pe cei care fac astfel de transporturi clandestine, administrația locală din Năvodari a organizat și un concurs. Cine aduce dovezi foto sau video cu mașinile care descarcă „loturile” de câini va primi din partea primăriei 200 de lei. „Sunt foarte multe cazuri de oameni mușcați, avem multe plângeri și sesizări, inclusiv mărturii privind animalele descărcate din mașini noaptea. Însă nu putem face mare lucru. Iar acum nu mai avem nici biobaza deoarece legea s-a schimbat și ne-a impus condiții mult mai severe de funcționare. Nu ne permitem să strângem câinii, să îi sterilizăm și să îi ținem în condiții de pensiune până când mor ei de moarte bună. Trebuie să le dăm drumul tot pe stradă, ceea ce nu rezolvă deloc problema. Oamenii sunt tot în pericol, sunt expuși la atacurile maidanezilor care umblă în haite”, spune Calapod. „Nu ne-au mâncat câinii ca la Constanța, dar urmăm și noi” Primarul orașului Ovidiu recunoaște că se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește câinii comunitari. „Nu ne-au mâncat câinii ca la Constanța, dar urmăm și noi”, a declarat, glumind, primarul Ion Podaru. Edilul mărturisește că orașul Ovidiu importă fără voia lui câini comunitari de o bună bucată de vreme. „Nu avem ce să facem. Întrebați și la alți primari dimprejur, că pățesc și ei la fel. Același fenomen se întâmplă și la Cumpăna și la Agigea, chiar și la Mihail Kogălniceanu a ajuns”, ne-a declarat edilul. Procedeul pare a fi același ca și la Năvodari. „Vin noaptea mașini dinspre Constanța cu câini și îi lasă la noi. Cetățenii spun că au văzut acest lucru, am luat și numărul de înmatriculare al unei mașini. Dar nu s-a făcut nimic. Oricum, toți avem probleme cu maidanezii”, a subliniat Podaru. Primarul orașului spune că în curând o să lase oamenii pentru a se ocupa de câini, deoarece va trebui, conform legii, să asigure toate condițiile de cazare patrupedelor strânse de pe străzi. „Sunt aduși de la Constanța” Primarul comunei Agigea, Ion Ioniță, spune că se confruntă de mult timp cu această problemă. „La două noaptea opresc mașini din care sunt eliberați câinii. Au văzut paznicii de fiecare dată, dar nu au reușit să le ia numerele. S-au plâns și cei de la Cumpăna și Ovidiu de problema asta”, ne-a declarat primarul comunei Agigea. Ioniță spune că anul trecut a avut parte de două transporturi de câini descoperite de paznici, iar anul acesta s-ar fi întâmplat doar unul, în satul Lazu. „Ne trezim tot timpul că se înmulțesc câinii. Culmea, unii dintre ei sunt eliberați cu numere de identificare, cu cercei în ureche. Este clar că sunt aduși de la Constanța”, a mai precizat Ioniță.