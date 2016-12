Mai multe sindicate se alătură manifestanţilor de pe Wall Street

Mai multe sindicate se alătură manifestanților de pe Wall Street

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sindicatele și-au exprimat susținerea față de mișcarea de protest de la Wall Street și intenționează să li se alăture manifestanților astăzi, relatează CNN. "Este foarte simplu. Acești tineri de pe Wall Street exprimă multe probleme cu care se confruntă forța de muncă din America în ultimii ani", a declarat președintele sindicatului Amalgamated, care are 20.000 de membri în zona New Yorkului. "Acești tineri vorbesc pentru majoritatea americanilor care sunt frustrați de bancherii și brokerii care au profitat de pe urma oamenilor care muncesc din greu", a adăugat Larry Hanley într-un comunicat. "În timp ce noi ne luptăm în fiecare zi, în fiecare lună, milionarii și miliardarii de pe Wall Street stau, neatinși, și ne țin lecții privind nivelul de sacrificiu", a precizat el. Și purtătorul de cuvânt al sindicatului din transporturi Local 100, Jim Cannon, a declarat că mișcarea Occupy Wall Street, care denunță inegalitățile sociale din sistemul financiar și este inspirată de revoluțiile din lumea arabă, denunță probleme abordate în general de sindicate. Președintele Federației unite a profesorilor, Michael Mulgrew, a declarat că este mândru să susțină manifestanții din New York și de peste tot din țară. Reprezentanții sindicatelor nu au putut oferi o estimare a numărului de persoane care își vor lua o zi liberă pentru a se alătura astăzi protestatarilor de pe Wall Street. Grupul Occupy Wall Street protestează față de lăcomia corporațiilor și spune că apără 99% din populația SUA față de 1% cei mai bogați oameni. Mișcarea chemase 20.000 de persoane să protesteze în Manhattan la 17 septembrie și să rămână acolo "câteva luni".Câteva sute de persoane au rămas în parcul Zuccotti, în apropiere de Wall Street, unde au amplasat corturi, informează NewsIn.ro.