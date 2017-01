Mai mult de jumătate din unităţile şcolare ar trebui să rămână cu lacătul pe uşă

Primăriile și Ministerul Educației cred că vacanța mare e fără sfârșit

Mai mult de jumătate din unitățile școlare ar trebui să rămână cu lacătul pe ușă

Cu mai puțin de o lună înainte de deschiderea noului an de învățământ, multe unități de învățământ se confruntă cu mari probleme organizatorice. Primăriile în subordinea cărora se află școlile și grădinițele au avut cu totul alte preocupări pe perioada verii. Bugetele s-au dus pe concerte și spectacole, ca să nu mai vorbim de schimburile de experiență în care s-au dus angajații primăriilor. Școlile au rămas la „etc“ pe lista de priorități. Altfel nu se explică de ce multe locații au și la această oră pereții și tavanele deteriorate, de ce în multe săli de clasă copiii vor învăța doar la lumina soarelui, de ce își vor aduce de acasă sticla cu apă. Nici Ministerul Educației și Cercetării nu s-a arătat mai responsabil. Ieșit terfelit din scandalul bacului, ministrul Cristian Adomniței încă nu și-a revenit și a uitat că va începe un nou an de învățământ. În județul Constanța, conform unui raport al Autorității de Sănătate Publică (ASP), din totalul de 553 de unități de învățământ, 226 nu au autorizație sanitară. La capitolul grădinițe, doar 132 sunt autorizate din totalul de 267. În mediul urban funcționează 58 de grădinițe cu orar normal. Dintre acestea, 23 sunt autorizate, două au plan de conformare. Nu au primit viză anuală 35 unități preșcolare. Din cele 38 de grădinițe cu orar prelungit au fost autorizate 32, iar 17 au plan de conformare. În mediul rural, au primit aviz de la ASP 77 de unități, restul de 94 fiind neautorizate. Pentru 75 de unități s-au depus cereri de autorizare, însă au fost respinse. În mediul urban din județul Constanța funcționează 58 de școli. La acest capitol, situația stă puțin mai bine, doar trei fiind neautorizate. În mediul rural, din cele 68 de școli cu clasele I - IV, doar 26 au autorizație. La clasele I – VIII/ I – X, din cele 102 de școli, au primit autorizație 68. În ceea ce privește liceele, din cele 51 (43 în mediul urban și 8 în mediul rural) au primit autorizație 42, din care 30 cu plan de conformare. Nouă instituții de învățământ liceal nu au aviz sanitar de funcționare pentru acest an. Evaluare provizorie În orașul Constanța, din totalul de 121 de unități școlare, 90 au primit autorizație sanitară de la Autoritatea de Sănătate Publică. Pot funcționa fără probleme 10 grădinițe cu orar normal, 23 de grădinițe cu orar prelungit, 33 școli generale, 21 de licee și grupuri școlare și trei unități școlare speciale. Dr. Mihaela Dinisov, director executiv Medicină preventivă din cadrul ASP, a precizat că principalele motive ale neautorizării sunt locații necorespunzătoare: localuri cu pereți deteriorați, acoperișuri avariate, latrine necorespunzătoare, deficiențe legate de iluminat și de confortul termic, funcționarea grădinițelor cu orar normal după – amiaza. De asemenea, în mediul rural, multe unități de învățământ nu au asigurată sursa proprie de apă potabilă. Este vorba de o evaluare provizorie, susține dr. Mihaela Dinisov. Acesta este și motivul pentru care a refuzat să ne dezvăluie numele unităților de învățământ care nu sunt pregătite să-și primească școlarii. Este greu de crezut că la o evaluare viitoare situația se va schimba foarte mult. Este imposibil să se rezolve într-un timp scurt problema apei potabile la toalete, să se repare acoperișurile și sălile de clasă. În ceea ce privește funcționarea grădinițelor cu orar normal după – amiaza, motiv suficient pentru a nu primi autorizație sanitară de funcționare, este imposibil să credem că se vor găsi spații unde să se amenajeze o nouă unitate de învățământ pentru preșcolari, dată fiind criza de spații în domeniu.