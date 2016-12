Magazinele care vând „droguri legale” au invadat Constanţa

Magazinele care vând „droguri legale” au invadat Constanța

Potrivit șefului BCCO, comisar Aurelian Pavel, la Constanța au existat cazuri de tineri care au consumat astfel de plante și au ajuns la spital // Substanțele respective nu se află în categoria drogurilor incriminate, dar nici nu au fost supuse, se pare, vreunor teste specifice În ultimele luni, 15 magazine care comercializează plante etnobotanice au fost deschise la Constanța. Plantele cu pricina sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri pentru efectele lor psihoactive și sunt catalogate de către comercianți drept „înlocuitori de droguri”. Pare o afacere perfect legală, doar că, atât în țară, cât și la Constanța au fost înregistrate cazuri de tineri care au fost internați în spital după ce li s-a făcut rău pentru că au consumat astfel de „produse”. Din câte se pare, produsele ar da senzația plăcută pe care o oferă și drogurile, însă fără să provoace dependență și să afecteze organele umane. Cel puțin așa susțin managerii magazinelor, care avertizează că produsele nu sunt medicamente, înlocuitori sau suplimente alimentare și sunt interzise comercializării către minori. Ionuț Florin este unul dintre administratorii magazinului „Spice Shop”, situat pe strada Decebal nr. 75. Deși la început s-a arătat reticent, tânărul ne-a oferit ulterior mai multe detalii despre produsele pe care le comercializează. El ne-a spus că a deschis magazinul în urmă cu doar o lună și că toate produsele sunt aduse din Olanda. Florin ne-a povestit că este vorba de produse naturale, care nu creează dependență, și care au efecte euforice ori afrodisiace. Ele sunt comercializate sub formă de pastile sau de iarbă - care nu se fumează, ci se arde, iar fumul inhalat are efectele dorite de consumator. Ne-a subliniat că „este o afacere perfect legală” și a ținut să arate că are peste 30 de produse în exclusivitate. Prețurile la care sunt comercializate acestea sunt cuprinse între 70 și 240 de lei, iar persoanele care trec pragul unui astfel de magazin sunt cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. Cel de-al doilea magazin „vizitat” de redactorii „Cuget Liber” a fost „Magazinul de Vise”, de pe strada Ion Rațiu, deschis de câteva săptămâni. Aici, mai puține produse, prețuri mai mici, chiar și tineri care au venit să cumpere și care au dat zeci de lei pe câteva produse. Păreau că au venit la „punct ochit, punct lovit”, dovadă că știau deja de magazin și că nu era pentru prima oară când cumpărau produse de acolo. Tot aici pot fi găsite pastile care te fac… să râzi, care îți dau o stare de bine, sau care pot ajuta un cuplu cu probleme sexuale ori dornic de „performanțe” notabile. Vânzătoarea ne-a declarat că, în week-end, există mult mai mulți clienți, pentru că tinerii merg în cluburi, unde, pentru a se simți bine, consumă astfel de substanțe. Un alt magazin de acest gen, „High Shop”, se află la parterul unui bloc de pe bulevardul Tomis, în imediata apropiere a străzii Tulcei, vizavi de benzinăria OMV. Geamurile sunt acoperite cu folii viu colorate, iar înăuntru doar câteva produse, respectiv plicuri care conțin plante etnobotanice. Administratorul de aici ne-a spus că la el nu vin decât persoane care cunosc produsele, justificând astfel faptul că nu a știut să ne dea detalii despre ele, cum se administrează sau ce efecte au. „La mine vine omul, cumpără, dar cum iese pe ușa magazinului nu mă mai interesează ce face cu ele, cum le ia” - ne-a declarat Emanuel Stan. El a dat de înțeles că are clienți care se informează pe internet, iar la magazinul său se prezintă doar ca să ceară produsul dorit. O abordare, considerăm noi, total ciudată, chiar iresponsabilă, mai ales că pe plicurile prezentate la vânzare nu exista niciun prospect sau detalii privind conținutul lor traduse în limba română. „Aceste produse NU SUNT destinate consumului uman” Mai mult, la unul dintre magazine se afla un anunț în care se spuneau următoarele: „Aceste produse NU SUNT destinate consumului uman. Aceste produse se comercializează în vederea colecționării ori/sau studiului etnobotanic”. Cu alte cuvinte, magazinul nu își asumă vreo responsabilitate cu privire la acel/acele produse cumpărate în cazul în care există efecte adverse asupra unui om, deși se cunoaște foarte bine că produsele sunt comercializate oamenilor și PENTRU consumul omului. Altfel, de ce, așa cum ați citit mai sus, toți vânzătorii ori managerii de astfel de magazine ne-au tot vorbit de efectele pe care le au asupra omului?!... Iar, pe de altă parte, tinerii care vin să cumpere astfel de produse pentru a le consuma la discotecă sau prin baruri, ori cei mai în vârstă care și-au pierdut potența sexuală și doresc o „revigorare”, numai „în vederea colecționării ori/sau studiului etnobotanic” nu le achiziționează… Mai mulți tineri au fost internați după ce au consumat astfel de produse Oricum am privi astfel de magazine, este evident că ceva este putred la mijloc. S-a găsit o „portiță” în lege, așa cum s-au găsit în multe alte privințe, pentru a se „mima” legalitatea… Vorbind din punct de vedere legal, plantele ori substanțele vândute astfel nu sunt droguri, pentru că nu sunt trecute în categoria drogurilor incriminate, dar nici în alte categorii nu se încadrează din simplul motiv că, pentru piața românească, aceste produse sunt noi, iar ele nu au fost testate, se pare, de nicio instituție a statului. Șeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța, comisar Aurelian Pavel, ne-a declarat că au fost efectuate controale la unele dintre magazinele cu acest profil și s-a constat că ele ar fi în ordine, în sensul că acele plante nu sunt considerate droguri. „Am avut chiar suspiciuni că prin aceste magazine s-ar vinde droguri adevărate, dar nu s-a confirmat, în urma verificărilor efectuate” - ne-a spus Pavel. Dar, pe de altă parte, el ne-a declarat că legea are lacune grave în această privință și că alte instituții ale statului ar trebui să intervină pentru a reglementa, într-un fel, existența unor astfel de magazine și, mai ales, vânzarea produselor respective către popu-lație. Aurelian Pavel ne-a mai zis că au fost înregistrate cazuri de persoane care au fost internate în spital după ce au consumat astfel de produse. „Ar trebui făcute anumite studii, să vedem dacă sunt testate clinic” - ne-a spus Pavel, pentru a se vedea dacă trebuie scoase înafara legii sau nu, „iar apoi făcută o propunere legislativă. Noi nu putem sancționa, dacă nu avem un cadru legal” - a conchis acesta. Pe de altă parte, șeful Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Constanța, Sorin Petrescu, ne-a spus că în privința acestor plante care nu sunt catalogate drept droguri ar trebui să-și exprime punctul de vedere per-soanele specializate, respectiv specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii, cei care ar trebui să testeze produsele și să dea un verdict. *** Între timp, tinerii teribiliști sunt expuși unor riscuri crescute. Așa cum șeful BCCO Constanța ne-a confirmat, pe plan local au existat câteva „victime”, iar la nivel național au fost, la fel, înregistrate alte cazuri. Nimeni nu le-a contabilizat. La Iași, de exemplu, în urmă cu câteva săptămâni, mai mulți tineri au fost internați în spital după ce au fumat ierburi comercializate prin astfel de magazine…