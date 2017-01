„Mafia cailor“ înregistrează profituri uriaşe

„Mafia cailor“ înregistrează profituri uriașe

O grupare infracțională, cunoscută sub numele de „Mafia cailor”, cumpără cai sălbatici, dar și de muncă, la prețul de zece lire sterline calul (aproximativ 11,75 euro) și-i vinde către abatoare cu un profit uriaș, dezvăluie The Daily Mirror în ediția online, în urma unei investigații.Potrivit tabloidului, medici veterinari corupți sunt mituiți pentru a furniza documentele necesare prezentării cailor drept un produs legitim. The Daily Mirror afirmă că inves-tigatorii săi relevă „legături potențiale între escroci români și instalații de procesare a cărnii din întreaga Europă”, urmărindu-le „operațiunile atât în nord-estul Deltei Dunării, cât și într-un județ din centrul Transilvaniei”.