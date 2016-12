Măcel! 300 de foşti poliţişti, ucişi de teroriştii ISIS

M綷el! 300 de fo演i polii演i, uci槐 de terori演ii ISIS

Vineri, 18 Noiembrie 2016

Militani ai grup綖ii jihadiste Statul Islamic (SI) ar fi ucis peste 300 de fo演i polii演i irakieni 螽 urm cu trei s綯t緆滱i 槐 i-ar fi 螽humat 螽tr-o groap comun 螽 apropierea ora滾lui Hammam al-Alil, la sud de Mosul, a informat Human Rights Watch (HRW).Un reporter Reuters s-a deplasat la locul unde se afl groapa comun 槐 unde, potrivit locuitorilor, militanii SI au 螽gropat victimele care au fost 螸pu構ate sau decapitate. Locuitorii au afirmat c aproximativ 200 de persoane au fost ucise 螽 s綯t緆滱ile de dinaintea retragerii din ora a Statului Islamic.Human Rights Watch a afirmat c fo演i polii演i au fost separai de un grup format din circa 2.000 de persoane provenite din sate 槐 ora榷 din apropiere 槐 care au fost forate s m綖箝luiasc al綟uri de militani luna trecut 螽 timp ce ace演ia se retr緁eau c綟re nordul ora滾lui Mosul 槐 螽 ora滾l Tal Afar.Un muncitor a declarat pentru HRW c a v罳ut combatani ai SI conduc滱d patru camioane care transportau 100 p滱 la 125 de persoane, 螽 apropierea locului ce urma s devin o groap comun. C漮eva minute mai t漷ziu, el a auzit focuri de arme automate 槐 strig綟e de ajutor. 姷 noaptea urm綟oare, pe 29 octombrie, a avut loc o scen asem緋綟oare, c滱d 130-145 de b綖bai au fost uci槐, a spus martorul.Un alt martor, un locuitor din Ham-mam al-Alil, a afirmat c a auzit focuri de arme automate 螽 zon timp de aproximativ 榮pte minute, trei nopi la r滱d.