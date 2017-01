Luptă strânsă între Matei şi Calapod pentru fotoliul de primar la Năvodari

Luptă strânsă între Matei și Calapod pentru fotoliul de primar la Năvodari

După primul tur de scrutin, la Năvodari, se repetă situația din 2004. Pedelistul Tudorel Calapod, primar în mandatul 2004 - 2008, se înfruntă pentru a doua oară cu social-democratul Nicolae Matei. Electoratul din Năvodari i-a dat lui Matei aproape 38% din voturi, în timp ce lui Calapod cu aproximativ șase procente mai puțin. Situație similară și în 2004, când social-democratul a intrat în turul doi tot cu un avans, de aproape patru procente atunci, pentru ca, în final, să piardă în fața contracandidatului său democrat. Matei: „Fac alianță cu PNL, nu cu Tucan” De data aceasta, Matei își manifestă încrederea că finalul competiției electorale va diferi față de 2004. Potrivit propriilor declarații, candidatul PSD la Primăria Năvodari va beneficia, în turul doi, de susținerea celorlalte partide politice, altele decât PD-L, lucru care nu s-a întâmplat în 2004. „Atunci am fost singur împotriva tuturor. În 2004 nu am avut susținerea nimănui”, a menționat candidatul PSD. Matei a mai adăugat că a încheiat și câteva protocoale cu o parte dintre reprezentanții partidelor politice. Pesedistul are inclusiv susținerea PNL, al cărui candidat, Jean Paul Tucan, s-a clasat al treilea în competiția electorală. „Menționez că mă susține PNL, nu Jean Paul Tucan. M-a sunat domnul George Dragomir și mi-a promis tot sprijinul, iar domnul Hașotti m-a asigurat că îmi va înlesni contactul cu ministerele de profil astfel încât să obțin fondurile necesare pentru rezolvarea problemelor orașului și pentru derularea proiectelor. Am mare nevoie de sprijinul PNL”, a declarat Matei. De altfel, în situația în care va ieși primar, Matei pune mare accent pe o alianță cu liberalii la nivelul consiliului local. În urma scrutinului de duminică, PSD a obținut 8 locuri în Consiliul Local Năvodari, PD-L - 6, iar PNL - 5. Fotoliul de viceprimar va fi ocupat, de asemenea, de un liberal, altul însă decât Jean Paul Tucan, pe care Matei îl exclude din start. Dacă, însă, va termina cursa electorală tot pe locul doi, Matei susține că, în ciuda faptului că PSD are cei mai mulți consilieri locali, partidul nu va da viceprimarul. Și asta pentru că nu vrea să se compromită, iar peste patru ani imaginea sa să fie asimilată cu cea a administrației coordonate de un edil democrat. „Dacă nu vom câștiga alegerile, PSD va face iar patru ani de opoziție, nu va da viceprimar și vom analiza toate investițiile și proiectele de la nivelul orașului”, susține Matei. În ceea ce privește rezultatul înregistrat în urma alegerilor de duminică, Matei susține că cele aproape 38 de procente obținute reprezintă electoratul lui stabil, fiind aproape și de scorul înregistrat în 2004. Calapod se teme de frauda electorală De cealaltă parte, în pofida faptului că democrat-liberalul Tudorel Calapod a obținut cu aproape șase procente mai puțin decât contracandidatul său, Nicolae Matei, el merge în continuare, conform propriilor declarații, „pe un principiu abordat și de președintele Băsescu în contextul unei campanii electorale și anume: «Nu pot ei fura cât putem noi vota»”. Despre modul de desfășurare a alegerilor locale din 1 iunie, Calapod a declarat: „Eram convins că voi ajunge în turul doi. Asta și din cauza campaniilor foarte agresive care s-au dus împotriva mea de către ceilalți contracandidați. Eu nici nu prea am avut drept la replică pe posturile TV”, s-a plâns Calapod. Totodată, el susține că potrivit sondajelor ar fi trebuit să intre în turul doi alături de candidatul liberal, Jean Paul Tucan, „dar pentru că PSD și Matei au cumpărat efectiv în jur de o mie cinci sute de voturi balanța s-a echilibrat în favoarea lor”. Calapod susține însă că are încredere că sunt și năvodăreni care au văzut ce s-a făcut în oraș și aceștia „vor vota pentru continuitate”. „Avem cu aproximativ opt sute de voturi mai puțin decât Nicolae Matei dar, chiar și așa, teoretic avem toate șansele să câștigăm. Asta numai dacă, nu cumva, vor exista tentative de cumpărare de voturi, de fraudă electorală, caz în care nu este exclus ca alegerile din Năvodari să fie anulate”, este de părere Tudorel Calapod.