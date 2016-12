Lumea catolică are un nou Papă: „Cardinalii au venit să mă caute la capătul lumii“

Ştire online publicată Vineri, 15 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noul Papă, Jorge Mario Bergoglio, este un cardinal argentinian, arhiepiscopul de Buenos Aires, care va purta numele de Papa Francisc I. Este primul Papă din America și primul din afara Europei în ultima mie de ani. „Cardinalii au venit să mă caute la capătul lumii”, a declarat noul Suveran Pontif, după care a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” și a binecuvântat mulțimea adunată în Piața San Pietro. De asemenea, Francisc I a lansat un apel la fraternitate și prietenie în cadrul Bisericii. Papa Francisc are un program destul de încărcat în primele zile ale Pontificatului său, potrivit anunțului făcut de Vatican.Bergoglio a fost ales miercuri seara pentru a-l succeda pe Benedict al XVI-lea după doar două zile de conclav.Cine este noul Papă?Noul Suveran Pontif s-a născut pe 17 de-cembrie 1936, are 76 de ani și face parte din ordinul iezuit. S-a născut în Argentina, într-o familie modestă de italieni. El s-a remarcat prin poziții teologice conservatoare, condamnând avortul, eutanasia, homosexualitatea și pledând pentru justiție socială. Mai mult, noul papă este cunoscut pentru modestia afișată și pentru gestul său din 2001, în timpul vizitei la un spital, moment în care a spălat și sărutat picioarele a 12 bolnavi de SIDA.Înainte de a fi preot, a fost inginer chimist. Nu-i plac mondenitățile, nu are mașină, se deplasează cu mijloacele de transport în comun și a renunțat la somptuoasa locuință din Buenos Aires, destinată arhiepiscopilor. Imaginea sa a fost afectată în trecut de o carte care l-a acuzat că a permis arestarea a doi tineri preoți, în timpul dictaturii militare.De ce „Francisc“?Noul Papă și-a luat numele de Francisc în onoarea Sfântului Francisc din Assisi, deoarece acesta îi iubea pe cei săraci, a declarat un purtător de cuvânt al Vaticanului, Tom Rosica, pentru CNN.Noul Papă, suporter adevăratPotrivit La Nacion, Francisc este un suporter al lui San Lorenzo de Almagro și a oficiat o slujbă la centenarul clubului din 2008, când a și primit carnetul de membru cotizant. Bergoglio a primit în dar mai multe tricouri ale clubului cu semnăturile jucătorilor și și-a amintit că tatăl său, fost jucător de baschet la Boedo, făcea antrenamentele în sălile clubului San Lorenzo.Fără un plămân încă din adolescențăNoul Papă și-a pierdut un plămân în urma unei infecții în adolescență, însă experții medicali afirmă că aceasta nu a limitat cel mai probabil energia și acțiunile pontifului, în vârstă de 76 de ani, și nu ar trebui să îi facă probleme pe viitor.