Lukoil va majora investiţiile în acest an până la 20 de miliarde de dolari

Lukoil va majora investițiile în acest an până la 20 de miliarde de dolari

Ştire online publicată Miercuri, 24 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul director de la compania petrolieră rusă OAO Lukoil a aprobat un program de investiții pentru 2013 de peste 20 de miliarde de dolari, a declarat, ieri, directorul general Vagit Alekperov, citat de Interfax.Anterior, Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, și-a propus pentru 2013 un program de investiții de 14-16 miliarde de dolari.„Indiferent care va fi prețul petrolului, există două lucruri pe care nu le vom face: să reducem plățile către acționarii noștri și să ne ajustăm programul de investiții”, a declarat Alekperov.Acesta a adăugat că fir-ma sa va finaliza preluarea Samara-Nafta pe data de 26 aprilie. Lukoil a convenit să plătească 2,05 miliarde de dolari pentru totalitatea acțiunilor companiei Samara-Nafta, care produce aproximativ 2,5 milioane tone de petrol pe an și are rezerve de aproximativ 85 milioane tone.Directorul Lukoil a mai spus că grupul vrea să-și majoreze producția de hidrocarburi cu 3% în acest an și vrea în continuare să-și majoreze producția de petrol cu 1,5-2%.