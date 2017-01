Lucian Bute a plâns ca părinţii să-l lase la box

Lucian Bute a plâns ca părinții să-l lase la box

Campionul mondial la box profesionist Lucian Bute a început pugilismul, în octombrie 1994, în ciuda dorinței părinților. Câtva timp, s-a antrenat pe ascuns, iar apoi, când mama și tatăl său au aflat, Lucian, răsfățatul familiei, a trebuit să se dea peste cap, la propriu, pentru a-i convinge să-l lase să boxeze în continuare. „În special mama a fost cea care s-a opus. Dar eu am plâns, m-am dat de-a rostogolul și m-am tăvălit pe jos, până au cedat. Deja mă pregăteam de două luni, pe ascuns. Lucram într-o sală improvizată, la liceul din comuna mea, Pechea. Sala era micuță, fără dușuri. După antrenament ne spălam cu bidonul de apă de doi litri. A fost foarte greu“, a povestit Lucian, vineri seară, cu ocazia prezenței sale la Constanța, începuturile carierei de boxer. Lucian era răsfățatul familiei, dintre cei cinci copii ai familiei Bute el fiind singurul băiat. Acum este idolul comunei Pechea. „Am fost foarte impresionat de primirea ce mi-a fost făcută, când am adus centura acasă. Deși era ora 22,30, în fața casei mele se adunaseră cam 200 de oameni, cu lumini, cu un ring… A fost foarte frumos“, a declarat Lucian. Pentru titlu, s-a pregătit cu patru adversari Neînvins la profesioniști, unde a ajuns în 2003, după eșecul de la Mondialele de amatori, Bute face o pregătire spartană în Canada, câte două antrenamente pe zi, șase zile pe săptămână. Are liber doar duminica. „Primul antrenament e la 7 dimineața. Pregătire fizică și forță, cu un preparator. Două ore. După odihnă și masă, urmează a doua ședință, după-amiaza, care e cea mai grea. Antrenament tehnico-tactic, cu antrenorul Stephan Larouche. Pentru meciul de titlu cu Alejandro Berrio, am avut patru adversari, aduși din SUA, pentru sparring-partner-uri. Am făcut 147 de reprize cu ei“, a spus Lucian. În timpul meciului, aude doar ce-i spune antrenorul În timpul partidei, campionul este atât de concentrat încât nu mai aude vuietul sălii. „Doar când spune arbitrul Stop sau în pauza dintre reprize mă trezesc la realitate. La partida cu Berrio au fost circa 14.000 de spectatori, dintre care 1.000 de români. Indicațiile antrenorului le aud însă. Te obișnuiești cu glasul său“, arată Lucian.