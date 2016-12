Lovitură de stat militară în Turcia, eşuată. Sute de morţi şi mii de soldaţi, judecători şi procurori arestaţi

Lovitură de stat militară în Turcia, eșuată. Sute de morți și mii de soldați, judecători și procurori arestați

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Tentativa de lovitură de stat militară din Turcia s-a soldat până în prezent cu 265 de morți și 1.440 de răniți, a anunțat premierul turc Binali Yildirim.Numărul morților în rândul civililor și trupelor guvernamentale este de 161, în timp ce în rândul puciștilor este de 104, iar 20 dintre aceștia din urmă sunt organizatori ai loviturii de stat.De asemenea, oficialul turc a precizat că au fost arestați 2.839 de militari din rândul puciștilor, printre ei numărân-du-se atât soldați cât și ofițeri de rang înalt. El a susținut că autoritățile au controlul deplin asupra situației în capitala Ankara.Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut, sâmbătă, Statelor Unite să-l extrădeze pe predicatorul în exil Fethullah Gülen, pe care el îl consideră responsabilul puciului eșuat lansat vineri seară, informează AFP.„SUA, trebuie să extrădați această persoană”, a cerut șeful statului în fața unei mulțimi de mii de susținători, referindu-se la inamicul său numărul unu Fethullah Gulen, instalat în Pennsylvania și care a negat orice implicare în tentativa de lovitură de stat.Turcia se va considera în război cu orice țară care îl va ajuta pe clericul musulman Fethullah Gulen, a avertizat și premierul turc, Binali Yildirim.El mai este acuzat de administrația președintelui Recep Tayyip Erdogan că încearcă să construiască „o structură paralelă” în armată, justiție, mass-media și învățământ pentru a prelua puterea în Turcia, acuzații negate de Gulen.Autoritățile turce au ordonat sâmbătă plasarea în detenție a 2.745 de judecători și procurori după tentativa de lovitură de stat militară de vineri, a anunțat canalul NTV, în timp ce guvernul a trecut la măsuri de pedepsire contra adepților suspectați ai clericului Fethullah Gulen, informează Reuters.Mai mult, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că Parlamentul ar putea discuta despre reintroducerea pedepsei cu moartea, informează agenția DPA.Ca răspuns la întrebări ale susținătorilor săi la Istanbul, Erdogan a spus că „este un drept într-o țară democratică ca fiecare cerere să fie examinată, discutată și dezbătută”.O astfel de dezbatere ar putea avea loc în Parlament, a declarat Erdogan, adăugând că „de asemenea, nu este necesar să se obțină permisiunea pentru aceasta de undeva”.v v vClericul musulman Fethullah Gulen, care trăiește de zeci de ani retras într-un orășel din Statele Unite ale Americii (SUA), devenit inamicul declarat al lui Recep Tayyip Erdogan, este cel pe care președintele turc îl consideră adevăratul responsabil al tentativei de puci care a zguduit Turcia în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie duminică într-un comentariu AFP.În vârstă de 75 de ani, Gulen trăiește în Poconos, o regiune muntoasă și împădurită din Pennsylvania, în nord-estul SUA, din 1999. El este însă omul care conduce o puternică mișcare în Turcia, ce dispune de o uriașă rețea de școli (în Turcia, dar și peste tot în lume), de organizații neguvernamentale și de întreprinderi sub denumirea Hizmet (Serviciul, în limba turcă) și este foarte influentă în media, poliție și magistratură.Hizmet funcționează un pic ca mormonii americani: „Se ajută între ei în afaceri, au o mentalitate de misionar și un mare simț al afacerii”, explica în 2014 Sam Brannan, de la Center for Strategic and International Studies (CSIS).