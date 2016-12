Lovitură de piaţă în plină criză economico - financiară

Viața pe calculator câștigă teren

Lovitură de piață în plină criză economico - financiară

În primele 24 de ore de la lansarea oficială, pe 13 noiembrie, „Wrath of the Lich King” (WotLK), al doilea „expansion pack” al jocului „World of Warcraft”, a fost vândut în 2,8 milioane de exemplare, devenind astfel cel mai bine vândut joc din toate timpurile. Pentru Blizzard Entertainment, realizatorul jocului, prima zi pe piață a WotLK a însemnat câștiguri de peste 120 milioane euro, doar din vânzări, plus performanța unică de a acapara pe puțin 10 milioane ore-om din bugetul de timp al planetei. Pe 13 noiembrie, jocul a fost scos la vânzare simultan în America de Nord, Europa, Chile, Argentina și Rusia. Au urmat, pe 14 noiembrie, Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Malaysia și Thailanda, respectiv Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong și Macau, pe 18 noiembrie. Peste 15.000 de magazine au fost deschise, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie, cele mai mari dintre ele fiind asaltate de peste 1.500 de jucători, potrivit datelor oficiale publicate de Blizzard Entertainment. În total, peste 11 milioane de oameni plătesc abonamentul lunar de 12.99 euro, întărind astfel poziția „World of Warcraft” (WOW) de lider incontestabil al pieței jocurilor electronice. Un calcul simplu arată că Blizzard Entertainment a câștigat cel puțin 450 milioane euro, doar din vânzarea noului „expansion pack”. Este un rezultat impresionant, având în vedere criza financiară actuală, care transformă acest joc în poate cel mai de succes produs de piață al momentului. Însă, pe lângă Blizzard, mii de firme de distribuție și retaileri vor încheia anul 2008 pe plus, ca urmare a vânzărilor record ale „Wrath of the Lich King”. Pe lângă magazine, alte segmente ale economiei au de câștigat de pe urma acestui fenomen social uriaș: firmele de curierat, dealerii de calculatoare și componente IT, industria alimentară și a tutunului sau furnizorii de internet și electricitate. Pe viitor, poate când vom avea spații expoziționale serioase, vom vedea o convenție WOW și în România, un eveniment care strânge zeci de mii de jucători din întreaga Europă și care se traduce în câștiguri uriașe pentru comunitatea locală, datorită cheltuielilor pe transport, cazare, alimentație și shopping ale vizitatorilor.