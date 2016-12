Locuitorii Romei luptă împotriva degradării orașului

Luni, 25 August 2014.

Sute de locuitori ai Romei, sătui de mulțimea de graffiti de pe clădiri și de tot felul de materiale publicitare care acoperă mobilierul urban, au decis să-și folosească timpul liber pentru a elibera orașul de orice formă de vandalism, relateazăIdeea a apărut în anul 2009, când o persoană de cetățenie americană din Roma a început să curețe pe cont propriu 'mâzgălituri fără sens', fără a aștepta intervenția Primăriei. I s-au alăturat imediat câțiva vecini și, în urma folosirii rețelelor de socializare, s-au format mai multe grupuri la Roma.Calitatea de membru al 'Retake Roma' înseamnă a avea voința de a începe o muncă în folosul orașului, a-i convinge pe vecini să se alăture acestei inițiative și a se pune pe treabă. 'Wake up, speak up, clean up!', spun membrii 'Retake Roma'.Ei recunosc că nu sunt singuri în acest demers, ci se bucură de sprijinul Primăriei Romei, cu care au 'linie directă'.Membrii 'Retake Roma' mai spun că sunt conștienți de faptul că Administrația nu se poate ocupa de fiecare felinar stradal murdărit și, de aceea, pledează pentru o colaborare mai strânsă între cetățeni și guvernanți, citează Agerpres.