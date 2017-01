Locuitorii din Techirghiol sunt aşteptaţi la Primărie cu propuneri la bugetul local pe 2009

Locuitorii din Techirghiol sunt așteptați la Primărie cu propuneri la bugetul local pe 2009

Administrarea bugetului local este una dintre prioritățile primarului orașului Techirghiol, Adrian Stan, care vrea să apeleze și la sprijinul cetățenilor pentru a găsi cele mai bune soluții în vederea cheltuirii banilor publici, mai ales anul acesta. Stan a declarat că va organiza o ședință de Consiliu Local pe 9 aprilie, în care aleșii locali vor aproba bugetul pe 2009, după ce vor fi primit de la Consiliul Județean și indicatorii cu sumele alocate de la Guvern. Administrația locală lucrează încă la proiectul bugetului pentru noul an. Primarul a amânat aprobarea bugetului până în luna aprilie tocmai pentru a ține cont și de propunerile venite din partea cetățenilor privind direcțiile în care ar trebui să se îndrepte banii publici. „Până la data de 9 aprilie, așteptăm cetățenii cu propuneri, idei și sugestii pentru felul în care am putea gestiona acești bani și pentru proiectele în care ar trebui să investim”, a precizat el. O nouă ședință, marți Până la ședința din aprilie, Consiliul Local se va întruni însă în ședința ordinară aferentă lunii martie, ea fiind programată pentru data de 31 martie. Potrivit convocatorului, doi consilieri liberali, Florin Zisu și Emil Ciorîia, și-au dat demisia din Consiliul Local la începutul lunii, urmând ca în ședința de marți aceștia să fie înlocuiți de supleanții Edvin Abdula și Anastasia Mitrenga. Adrian Stan a precizat că, în cazul lui Zisu, s-a creat o incompatibilitate între funcția de consilier și cea pe care el o deține în cadrul departamentului specializat pentru cultură și sport din cadrul Primăriei, iar Zisu a preferat să renunțe la funcția de consilier și să rămână în aparatul de lucru al Primăriei. În cazul celui de-al doilea consilier, Emil Ciorîia, au intervenit problemele personale, el părăsind Techirghiolul pentru București. Pe ordinea de zi a ședinței de săptămâna viitoare, au fost incluse aproximativ 40 de proiecte de hotărâre. Aleșii se vor pronunța în cazul aprobării extinderii intravi lanului orașului și în cazul reactuali-zării patrimoniului privat al Techirghiolului. Totodată, ei vor dezbate și participarea orașului în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare. La inițiativa primarului, aleșii urmează să aleagă și Comitetul de direcție al Clubului Sportiv „Victoria” Techirghiol. În plus, consilierii își vor exprima votul și în privința aprobării documentației tehnico-economice pentru amenajarea unui sens giratoriu în Piața Republicii. De asemenea, foarte multe proiecte, incluse pe ordinea de zi, vizează aprobarea unor PUD-uri și PUZ-uri, precum și aprobarea prețului de vânzare al unor terenuri și imobile din localitate.