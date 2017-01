Locuitorii de pe strada Sudului trăiesc ca la ţară, dar se pot „lăuda“ cu buletin de oraş şi taxe pe măsură!

Locuitorii de pe strada Sudului trăiesc ca la țară, dar se pot „lăuda“ cu buletin de oraș și taxe pe măsură!

r Zeci de familii trăiesc la o distanță de câțiva kilometri de oraș (deși, teoretic, sunt parte integrantă a Constanței) în sărăcie și în condiții ce „concurează” cu cele ale unui sătuc uitat de lume r Deși plătesc taxele de salubrizare, mașinile care ridică gunoiul nu trec niciodată pe acolo Am ajuns pe strada Sudului, din Constanța, după ce am parcurs în jur de cinci kilometri pe un drum care parcă duce… nicăieri. În stânga, ultimele dane din port, care „tânjesc” după activitatea de altădată, câteva vaporașe care dormitează, mormane de gunoaie, iar în dreapta șinele de cale ferată, iarbă luxuriantă, un peisaj de țară în toată splendoarea lui… La un moment dat, pe partea stângă a drumului, își fac apariția niște locuințe, un magazinaș, pătrundem în atmosfera unui sat uitat de lume, unde păsările se aud cântând, copacii au un verde pur, găinile umblă pe ulițe, iar colbul nu este deranjat decât de o pală de vânt. E greu de crezut că, într-un oraș (doar oficial), zeci de familii trăiesc ca la țară, „beneficiind” de peisajul și condițiile unui sătuc de la periferia județului. Culmea e că, pe hârtie, oamenii de aici sunt orășeni… Mai mult, plătesc taxe și impozite ca la oraș, își fac - de obicei - cumpărăturile din oraș, chiar dacă sunt nevoiți să își ordoneze programul după autobuzul RATC (13b), care trece pe acolo doar de patru ori pe zi… „Parcă suntem în Siberia” Căutăm oameni. Găsim o femeie, într-o grădină, croșetând. Dăm ziua bună și intrăm în vorbă. Nu este mulțumită că locuiește „departe de oraș”, ne mărturisește chiar că „a fost păcălită” atunci când a cumpărat apartamentul în care stă, dar regretele au venit mult prea târziu… Ea a recunoscut că, alături de vecinii ei, trăiește ca la țară. „Suntem izolați de oraș, iar autobuzele nu vin decât de patru ori pe zi. Așa că, dacă mergem la cumpărături sau la serviciu, trebuie să așteptăm câteva ore în plus, sau să mergem câțiva kilometri pe jos. Vara ca vara, dar iarna este groaznic… Parcă suntem în Siberia” - ne-a povestit femeia. Dar mai grav este faptul că autoritățile locale sunt „în negare” cu privire la existența lor. Deși sunt cetățeni ai Constanței, cele câteva sute de persoane care locuiesc pe strada Sudului sunt ignorate cu desăvârșire de municipalitate. Partidele le-au plâns de milă doar în campania electorală „Doar în campania electorală ne-au băgat în seamă! A venit PD-L-ul și ne-a asigurat că vom beneficia permanent de microbuze, câteva săptămâni am fost și noi fericiți! Numai că imediat după alegeri, n-a mai apărut nicio mașină…” - ne spun oamenii dezamăgiți că s-au lăsat atât de ușor îmbătați cu apă rece și păcăliți de vorbele unor politicieni, care nu doreau de la ei decât câteva voturi în plus și în nici un caz să le înțeleagă suferințele. „Plătim taxa de salubrizare, dar nimeni nu a venit vreodată să ne ridice gunoiul!” O altă problemă pe care nimeni nu a rezolvat-o până în prezent este cea a gunoaielor. Deși familiile de acolo plătesc, ca oricare dintre noi, dările către stat, printre care și taxele de salubrizare, prin zona respectivă nu a trecut vreodată o mașină care să ridice gunoaiele. Cetățenii sunt nevoiți să transporte resturile menajere în spatele cartierului, undeva, pe un teren viran, care dă spre mare, pe care l-au transformat, fără voia lor, în groapă de gunoi. „Periodic, mergem și dăm foc la gunoaie. Dar este un focar de infecție, nu alta!” - ne spune un bărbat, revoltat că această problemă nu a fost rezolvată cu toate petițiile care s-au făcut către autoritățile locale. Acestea au rămas la fel de impasibile și indiferente la doleanțele lor… „Să vină primarul Mazăre să vadă cum trăim!” „Să vină domnul primar Mazăre pe la noi! Abia aștept să vadă cum trăim aici! Îl invităm la noi! Poate îi spuneți dvs…” - ne roagă o femeie, care ne-a mărturisit că în mai multe rânduri a încercat să obțină o audiență la primar. Fără succes însă… Un alt om, pensionar, ne-a spus că el este mulțumit că stă acolo (are o locuință în oraș, dar pe care a lăsat-o copiilor). „Mă simt aici ca la stațiune! Este liniște, mai cresc o găină, aud păsărelele cântând, avem verdeață și pomi…” - ne-a spus pensionarul, care e conștient că pentru el e o situație fericită, pentru că nu este nevoit să meargă des în oraș, dar cei care au un serviciu, ori copiii care trebuie să meargă la școală, trebuie să piardă o grămadă de timp pe drumuri. Constănțean cu mormânt la… Lazu!? O altă anomalie care ne-a fost reclamată de către cetățeni este aceea că, dacă, Doamne-ferește, moare cineva de pe strada Sudului, înmormântarea are loc în cimitirul de la… Lazu! Iar asta, în condițiile în care, cel puțin pe buletin, oamenii de acolo fac parte din populația Constanței și nu a localității amintite. „Probabil că nu mai este loc pentru noi nici măcar în pământ!” - ne spun oamenii, vizibil amărâți de situație, recurgând la un umor negru, care se potrivește perfect cu resemnarea lor. Fostul sanatoriu, în paragină Tot pe strada Sudului se află și un fost sanatoriu, care aparține Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. O clădire imensă, dărăpănată și în care, culmea, încă mai locuiesc familii - actuali sau foști angajați ai spitalului. Clădirea stă să cadă, multe geamuri sunt sparte, acoperișul găurit, pereții exteriori decojiți. Se pare că pe nimeni nu mai interesează ca imobilul respectiv să fie renovat… Cât despre readucerea lui la starea la care a fost odată, cred că nu există vreo șansă, pentru că ar trebui să se investească sume enorme. Dar, pentru a completa „anomaliile” zonei, am constatat că o femeie este pusă să păzească aparatura sanitară din tot județul, care a fost stocată într-o magazie de lângă sanatoriu, probabil din dispoziția mai-marilor din sistemul medical constănțean. Nu putem să privim acest aspect decât ca pe o inconștiență a acelora care au decis asta, așa cum ne-au confirmat și polițiștii… Femeia ne-a declarat că nu îi este teamă că ar putea să i se întâmple ceva, mai ales că polițistul de proximitate de la Secția 5, agentul șef Dănuț Popa, singurul care trece periodic prin zonă, i-a spus că poate să-l sune la orice oră din zi sau din noapte… Dar, chiar și în aceste condiții, pericolul comiterii unei infracțiuni care să se soldeze chiar cu rănirea ei este foarte mare. Acum un an, o fetiță de șase ani a murit devorată de câini Amintim că, în luna aprilie 2008, în zona respectivă, o fetiță de șase ani a murit în chinuri groaznice devorată de o haită de câini vagabonzi. Liliana Țigănuș, mama fetei, spunea atunci ziariștilor că micuța ieșise la joacă. Pentru că afară se întunecase deja, iar fata nu mai venea, femeia a plecat să o caute împreună cu o vecină. Au verificat împrejurimile, dar, pentru că nu au reușit să o găsească, au anunțat Poliția. După cinci ore de căutări, trupul copilului a fost găsit la circa 200 de metri de locuință, pe un câmp din apropiere. Fetița avea mai multe răni la cap și pe corp, iar polițiștii au spus că, cel mai probabil, fetița s-a rătăcit și a fost atacată de câini, mai ales că unii martori au declarat că au văzut numeroase animale fără stăpân în zona respectivă. Medicul legist care a sosit la fața locului a precizat că trupul copilului avea mai multe plăgi înțepate, aparent prin mușcătură de animale, la cap, pe membre și la gât. Se pare că tragedia acestei familii nu a impresionat pe nimeni, a fost uitată și „îngropată” odată cu înhumarea unui suflet de copil nevinovat. Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca acei cetățeni ai… Constanței să nu mai fie neglijați, uitați și batjocoriți de autoritățile locale?!