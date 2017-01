Lipsa de personal, principala cauză a tergiversării dosarelor aflate la procurorii constănţeni

Lipsa de personal, principala cauză a tergiversării dosarelor aflate la procurorii constănțeni

Un control al inspectorilor CSM - secția pentru procurori, efectuat la sfârșitul anului 2007 scoate la iveală mai multe probleme cu care se confruntă procurorii constănțeni în activitate. Verificările tematice au avut în vedere identificarea dosarelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale, aflate în curs de soluționare la procuror sau la organele de cercetare și a motivelor de tergiversare a instrumentării. Lipsa de personal și neexercitarea eficientă a activității de conducere sunt, în opinia inspectorilor, cauze obiective, care au dus la soluționarea întârziată a dosarelor. Inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii au efectuat verificări, în perioada 8 octombrie – 18 noiembrie 2007, la nivelul parchetelor, al Serviciilor Teritoriale de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a Serviciului Teritorial Constanța - Direcția Națională Anticorupție. În urma controlului efectuat la Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inspectorii au constat că existau un număr de 18 dosare mai vechi de un an de la sesizare și 30 de dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. La nivelul acestei unități de parchet își desfășoară activitatea un număr de 4 procurori, dintre care unul cu funcție de conducere, care au soluționat un număr de 190 cauze. Astfel, au fost finalizate 11 rechizitorii, în 18 situații s-a dispus prin scoaterea de sub urmărire penală, iar în 162 dosare penale au fost adoptate alte soluții de netrimitere în judecată, rămânând în lucru la procuror un număr de 165 dosare penale. La Biroul Teritorial Constanța, unde își desfășoară activitatea 4 procurori, erau înregistrate 22 cauze mai vechi de un an de la sesizare și 18 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. În această perioadă, procurorii au soluționat un număr de 293, astfel: 21 prin rechizitorii; 32 prin scoaterea de sub urmărire penală; în 240 dosare penale au fost adoptate alte soluții de netrimitere în judecată, rămânând în lucru la procuror un număr de 116 dosare penale. Trei rechizitorii întocmite la DNA Constanța și 91 de soluții de netrimitere în judecată La data efectuării controlului, la Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, existau un număr de 47 dosare mai vechi de un an de la sesizare, și 17 dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Serviciul Teritorial Constanța are prevăzut în schemă un număr de 4 procurori și 4 ofițeri de poliție judiciară. Începând cu data de 29 iunie 2006, un post de procuror este vacant. În perioada octombrie 2006 - 13 noiembrie 2007 au fost soluționate de cei doi procurori un număr de 94 dosare penale, astfel: 3 prin rechizitorii; în 91 dosare penale au fost adoptate alte soluții de netrimitere în judecată. Numărul mare de dosare vechi înregistrate la această unitate de parchet are la bază cauze obiective, potrivit inspectorilor, dintre care enumerăm: modificările legislative privind competența, după materie, ce au determinat declinări de competență, a soluționării cauzelor, de la un organ de parchet la altul; fluctuația de personal, fapt ce a condus la repartizarea succesivă a unor dosare; volumul mare de activitate și complexitatea deosebită a unor cauze, fapt ce a determinat ca procurorii să lucreze cu prioritate în unele dosare; numărul mic de procurori raportat la complexitatea cauzelor și a zonei în care aceștia își desfășoară activitatea; efectuarea cu întârziere a unor expertize. Mărirea schemei de procurori Inspectorii CSM susțin că în vederea reducerii stocului de dosare mai vechi de un an de la sesizare și, respectiv, 6 luni de începerea urmăririi penale se impun diverse măsuri, printre care: urgentarea ocupării posturilor vacante de procurori, suplimentarea schemei de procurori la Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Serviciul Teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorup-ție; exercitarea eficientă a activității de conducere, supraveghere și control al actelor de cercetare penală. La nivelul parchetelor constănțene, situația este mult mai apăsătoare. La Parchetul Curții de Apel Constanța sunt în lucru la procuror 17 dosare mai vechi de un an și trei mai vechi de șase luni. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, există 211, respectiv 108 cauze, iar la Parchetul de pe lângă Judecătorie 536, respectiv 307 dosare mai vechi de un an sau de șase luni. Față de controlul anterior efectuat în cursul lunii mai 2007 de procurori inspectori din cadrul Inspecției Consiliului Superior al Magistraturii se constată o creștere cu 16,6% a cauzelor mai vechi de un an de la sesizare, de la 1.447 la 1.769 și o creștere cu 16,1% a cauzelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, respectiv de la 788 la 938. Inspectorii au constatat că tergiversarea cercetărilor s-a datorat atât unor cauze de ordin obiectiv, cât și a unor cauze de ordin subiectiv. Printre motivele de ordin obiectiv se pot enumera: sustragerea de la urmărirea penală a făptuitorilor, netrimiterea la timp a actelor medicale, expertizelor tehnice, constatări tehnico-criminalistice, lipsa resurselor umane și fluctuația de personal, inclusiv prin delegare și detașare la alte unități. Posturi de procurori vacante Astfel, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța sunt vacante 4 posturi de procuror, 3 posturi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, 2 posturi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, 3 posturi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și un post vacant la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia. Un număr de 5 procurori de la parchetele din circumscripția Curții de Apel Constanța sunt delegați la Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției. Nu în ultimul rând, s-a constatat că numărul lucrătorilor de poliție judiciară este redus în raport cu numărul mare de dosare aflate în lucru. În ceea ce privește motivele de ordin subiectiv, inspectorii au amintit în raport lipsa rolului activ al procurorului în exercitarea supravegherii cercetărilor penale ori în efectuarea actelor de urmărire penală. Ei recomandă ca monitorizarea dosarelor vechi să constituie o preocupare permanentă a condu-cătorilor de parchete, în așa fel încât să se poată interveni de îndată ce se constată că administrarea unui mijloc de probă se face cu întârziere; o legătură permanentă pe această temă între conducerile parchetului și poliției, cu sesizarea reciprocă a greutăților întâmpinate în administrarea probatoriului în cauze; o preocuparea permanentă a primilor procurori, așa încât timpul de lucru al fiecărui procuror să fie folosit în exclusivitate pentru soluționarea lucrărilor repartizate și sporirea exigenței primilor procurori cu ocazia verificării legalității și temeiniciei soluțiilor adoptate, evitându-se astfel infirmările de soluții ca urmare a plângerilor formulate de părți.