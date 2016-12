Liderii zonei euro marchează 10 ani de la introducerea monedei prin apeluri la austeritate

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii din zona euro au marcat aniversarea a zece ani de la introducerea euro, cea mai amplă preschimbare de monedă din toate timpurile, prin recomandări de austeritate aderesate statelor membre, astfel încât uniunea monetară să reușească să depășească criza datoriilor suverane, informează Mediafax.Ministrul de Finanțe german, Wolfgang Schaeuble, a numit euro "o clară poveste de succes" și a promis că zona euro va rămâne stabilă, dar a cerut statelor vulnerabile să urmeze un curs de austeritate în acest an, să ia măsuri pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și pentru a redobândi încrederea piețelor financiare."Nu este o criză a euro. Este o criză de datoriilor în unele state din zona euro", a spus Schaeuble într-un interviu publicat luni de Bild.Criza care a început în Grecia în urmă cu doi ani a forțat între timp Irlanda și Portugalia să ceară ajutor financiar și amenință eforturile Italiei, a treia mare eonomie a zonei euro, de a împrumuta 450 de miliarde de euro în acest an pentru rostogolirea datoriilor.Șeful băncii Standard Chartered a declarat unei publicații din Marea Britanie că liderii politici nu au oferit încă o soluție demnă de luat în seamă pentru criză."Intrăm în 2012 cu o perspectivă foarte dificilă pentru zona euro, cu o posibilitate tot mai mare pentru ieșirea din zona euro a unor membri", a declarat Peter Sands, director general al băncii publicației Sunday Telegraph.Cancelarul german Angela Merkel a a avertizat că 2012 va fi mai dificil decât 2011, iar Europa are multe de făcut pentru depășirea crizei.În Italia, președintele țării, Giorgio Napolitano, a cerut sacrificii."Nimeni nu poate astăzi să se sustragă de la responsabilitatea de a contribui la punerea finanțelor Italiei pe o cale sustenabilă și de a evita prăbușirea țării. Este greu de redobândit încrederea după ce am pierdut atât de mult, iar obligațiunile noastre, în pofida unor semne încurajatoare în ultimele zile, rămân sub presiune pe piețele financiare", a spus Napolitano într-un discurs televizat sâmbătă.În Franța, președintele băncii centrale, Christian Noyer, a apărat uniunea monetară, afirmând că euro poate deveni încă cea mai importantă monedă din lume dacă stratele membre reușesc să introducă o integrare fiscală mai amplă."Dacă implementăm toate deciziile luate la reuniunea de la Bruxelles vom ieși din criză mai puternici", a scris Noayer într-un articol pentru Journal du Dimanche.Liderii UE au convenit, la un summit de urgență care a avut loc pe 9 decembrie, să întocmească un nou tratat pentru o uniune economică mai puternic integrată. Din cele 27 de state membre, doar Marea Britanie a optat să nu se alăture inițiativei.