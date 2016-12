Liderii bandelor de cerşetori români pot câştiga 14 milioane de euro pe an

Liderii bandelor de cerșetori români pot câștiga 14 milioane de euro pe an

Ştire online publicată Marţi, 18 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 14 milioane de euro pe an pot câștiga traficanții români, care pun bande de minori să fure și să cerșească în Marea Britanie. Estimarea, preluată de jurnaliștii de la Daily Express, se referă la o rețea care ar exploata în jur de 100 de copii. Articolul, apărut în Daily Express, face o analiză amănunțită a modului în care operează „gangsterii români” și a sumelor uriașe pe care aceștia le obțin. Calculele au fost făcute de Europol, care investighează cazul sutelor de copii români, traficați în Marea Britanie. Potrivit Daily Express, minorii sunt trimiși la furat și la cerșit de la cinci ani, vârstă la care nu pot fi condamnați, și până împlinesc 10 ani. În acest timp, fiecare dintre ei poate câștiga până la 700.000 de euro pentru liderul rețelei. Profitul este enorm, notează Daily Express, care scrie că baronii crimei organizate din România vând minori unor parteneri din Regatul Unit cu 19.000 de euro per copil. Polițiștii britanici au descoperit că romii care exploatează copii mai ales la Londra, au beneficiat și de bani de la sistemul social. Cam 35.000 de euro pe an de fiecare copil avut în îngrijire. În ultimii doi ani, polițiștii britanici, în colaborare cu partenerii români, au arestat 126 de suspecți.