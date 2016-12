Potrivit ultimului raport Freedom House

Libertatea în lume, în 2010, stă sub semnul declinului

Ştire online publicată Marţi, 19 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Raportul anual Freedom House Freedom in the World 2010 privind drepturile politice și libertățile civile, dat publicității la începutul acestui an, arată că pentru al patrulea an consecutiv, în 2009, scăderea libertăților a fost mai mare decât progresul în acest domeniu. Aceasta reprezintă cea mai lungă perioadă de declin continuu al libertății la nivel mondial în aproape 40 de ani de existență a raportului, se mai arată în comunicatul de presă postat pe site-ul Freedom House. Raportul relevă faptul că în 40 de țări din Africa, America Latină, Orientul Mijlociu, precum și din fosta Uniune Sovietică, ceea ce reprezintă 20% din sistemele politice din lume, s-a înregistrat un declin al libertăților într-un an marcat de intensificarea represiunilor împotriva activiștilor și apărătorilor drepturilor omului. State autoritare precum Iranul, Rusia, Venezuela, Vietnam au devenit mai represive. O scădere a libertăților a avut loc, de asemenea, și în țările care au înregistrat anterior tendințe pozitive, precum Bahrein, Iordania, Kenya și Kirghistan. „Veștile pentru 2009 sunt un motiv de îngrijorare reală”, a spus Arch Puddington, director de cercetare Freedom House. „Declinul este global, afectează țările puternice din punct de vedere militar și economic, afectează țările care au prezentat anterior un potențial de reformă și este însoțit de persecuția crescândă a disidenților politici și a jurnaliștilor independenți. Pentru a agrava lucrurile, cele mai autoritare regimuri au devenit mai represive, mai influente în arena internațională și mai puțin dispuse la a face compromisuri”, a mai menționat Puddington. Concluzionând rezultatele din acest an, cinci țări au intrat în categoria ne-libere, iar numărul de democrații electorale a atins cel mai mic nivel din 1995 până în prezent. 16 țări au făcut progrese notabile, două țări îmbunătățindu-și statutul global de libertate. În 2009, cele mai semnificative progrese au avut loc în Asia. Orientul Mijlociu a rămas cea mai represivă regiune din lume, iar unele dintre țările care reușiseră să intre în categoria parțial libere au devenit acum ne-libere. Africa a suferit cel mai semnificativ declin, patru țări trecând prin lovituri de stat. Concluziile din acest an subliniază presiunile crescânde asupra ziariștilor și asupra new media, restricțiile privind libertatea de asociere și represiunea care vizează activiștii angajați în promovarea reformelor politice și în respectarea drepturilor omului. „În 2009, am asistat la o eroziune tulburătoare a unora dintre cele mai fundamentale libertăți - libertatea de expresie și de asociere -, precum și o creștere a atacurilor asupra activiștilor din aceste domenii”, a spus Jennifer Windsor, director executiv al Freedom House. Cifrele anului 2009 Potrivit raportului, în 2009, 89 de țări sunt libere reprezentând 46 % din cele 194 de țări ale lumii și 46% din populația lumii. Numărul de țări parțial libere a scăzut la 58, reprezentând 30% din țările evaluate și 20% din populația lumii. Numărul țărilor ne-libere a crescut la 47, adică 24% din totalul țărilor. Peste 2,3 miliarde de persoane trăiesc în societăți în care drepturile politice și libertățile civile fundamentale nu sunt respectate. China reprezintă jumătate din acest număr. Numărul democrațiilor reprezen-tative este de 116, acesta scă-zând de trei ori. Schimbările survenite în Honduras, Madagascar, Mozambic și Niger le-au descalificat pe acestea din lista țărilor cu democrații reprezentative, în timp ce Maldive a fost din nou inclusă, situația sa îmbunătățindu-se suficient. Situația cea mai proastă constă în faptul că dintre cele 47 de țări cu calificativul ne-libere, 9 țări și un teritoriu au primit cele mai mici scoruri atât pentru drepturile politice cât și pentru libertățile civile: Birmania, Guineea Ecua-torială, Eritreea, Libia, Coreea de Nord, Somalia, Sudan, Tibet, Turkmenis-tan și Uzbekistan. Eritrea a fost retro-gradată la acest nivel anul trecut. v v v Publicat începând cu anul 1972, Freedom in the World analizează capacitatea indivizilor de a-și exercita drepturile politice și civile în 194 de țări și 14 teritorii din întreaga lume. Studiul analizează evoluțiile care au avut loc în 2009 și atribuie fiecărei țări o „etichetă”: liberă, parțial liberă sau ne-liberă. Această catalogare este făcută pe baza unor scoruri de performanță calculate pe indicatori cheie.